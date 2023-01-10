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Apple Yeni AR Kulaklığını Samsung’dan Önce Piyasaya Sürecek!

Rapor, Apple'ın şimdiden birkaç geliştiriciye prototip donanımı test etmeleri için gönderdiğini iddia ediyor. Ancak ürün henüz tamamlanmadı ve görünüşe göre Apple'ın çözmesi gereken birçok sorun var. 

Ayşen Sıla

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Apple‘ın yakında AR kulaklıkları üretmeyi planladığı ortaya çıktı. Markanın yeni AR/VR kulaklığı üzerinde çalıştığı ve Apple’ın bu bahar WWDC 2023 etkinliğinden önce aygıtı piyasaya süreceği iddia edildi. 

Bu doğru çıkarsa Apple, AR kulaklığını piyasaya sürme konusunda kesinlikle Samsung‘u geçecek. Her iki marka da kendi AR/VR kulaklıkları üzerinde çalışıyor ve görünüşe göre Apple daha erken davranacak. 

Yeni bir rapora göre, Apple’ın bir sonraki AR/VR kulaklığı bu yılın sonbaharında satışa çıkacak. Başka bir Apple uzmanı olan Ming Chi-Kuo, birkaç gün önce şirketin AR/VR başlığını 2023’ün sonundan önce piyasaya süreceğini tahmin etmişti. Samsung, Apple’ın yakın olmasına rağmen henüz bir AR/VR kulaklığı duyurmadı.

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Rapor, Apple’ın şimdiden birkaç geliştiriciye prototip donanımı test etmeleri için gönderdiğini iddia ediyor. Ancak ürün henüz tamamlanmadı ve görünüşe göre Apple’ın çözmesi gereken birçok sorun var. 

Rapora göre, Apple’ın AR/VR kulaklığının Ocak ayında piyasaya sürülebileceğine dair önceki tahminler doğruydu. Şirketin ürün üzerinde yapacak çok işi ve düzeltmesi gereken birçok hata vardı, bu nedenle program değişti. Apple, ürünü mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmeye odaklanıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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