Apple Yeni Bir Saat Kordonu Patenti Aldı!

Apple, ürünleri için sürekli olarak yeni teknolojiler ve aksesuarlar araştırıp geliştirmesiyle tanınır ve Apple Watch da şirketin en çok satan ürünleri arasında yer alıyor. Bu yılın başlarında bir patent, renk değiştiren bir Apple Watch kayışı olasılığını ortaya çıkarmıştı.

Şimdi ise, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple’a NFC modülüne sahip bir Apple Watch kayışı için patent verdi. Bu, hem yararlı hem de tartışmalı çok sayıda uygulamaya yol açabilir.

İlk olarak Patently Apple tarafından keşfedilen patent, Apple Watch’un dahili NFC çipiyle iletişimi sağlayan bir Apple Watch bandını anlatıyor. Bu bağlantı, Apple Watch’ın bağlı bandı tanımlamasına ve bu bilgiyi çeşitli amaçlarla kullanmasına olanak tanıyor.

Bu teknolojinin potansiyel uygulamalarından bazıları, bağlı banda bağlı olarak dinamik kullanıcı arabirimi değişikliklerini içeriyor. WatchOS, saat yüzlerini değiştirebiliyor veya mevcut saat yüzünün tasarımını yeni bandın rengine daha iyi uyacak şekilde uyarlayabiliyor. Ayrıca Apple Watch, belirli bir bant bağlandığında antrenman uygulaması gibi farklı uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor.

Patent ayrıca, bu teknolojinin yetkisiz üçüncü taraf Apple Watch kayışlarını kontrol etmek için kullanılabileceğini öne sürüyor. Patent, yetkisiz bir bant tespit edilirse uyarı verilebileceğini veya bazı özelliklerin devre dışı bırakılabileceğini veya değiştirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, belirli bantlar, Apple Watch’taki belirli uygulamalar veya hizmetlerle ilişkilendirilebiliyor ve bu uygulamalar veya hizmetlerle ilgili özellikleri etkinleştirebiliyor veya bunlara erişim sağlayabiliyor.