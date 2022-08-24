Apple, Yeni Etkinlik Tarihini Açıkladı!

Teknoloji devi Apple, yeni etkinliğinin tarihini bugün resmen duyurdu. Yapılan habere göre Apple iPhone etkinliği, 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği davetiyeler bugün itibariyle sahiplerine ulaştı. Etkinlik tarihine sayılı günler kalırken, gözler Apple’ın üstüne çevrildi. Özellikle etkinlik kapsamında hangi ürünlerin yer alacağı, tüm teknoloji dünyası tarafından merak konusu olmuş durumda. Apple’ın yeni amiral gemisi olacak olan akıllı telefonu iPhone 14’ün de, bu etkinlik kapsamında tanıtılması muhtemel duruyor.

Apple, 2022 yılına büyük bir etkinlik düzenleyerek veda etmeyi planlıyor. Özellikle uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPhone 14 ve Apple Watch 8 Series, bu etkinlikte görücüye çıkabilir. Gerek tasarımı gerekse özellikleri bakımından iPhone 14 yeni bir çağın başlangıcı olacağa benziyor.

Apple uzman kadrosu tarafından hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max modellerinde köklü değişiklikler bizleri bekliyor. Kullanıcılar tarafından çok fazla olumsuz eleştiri alan çentik, bu seride bizleri beklemiyor olacak. Aynı zamanda söylentilere göre Apple Watch 8 Series’in sporcular için özel bir modeli olan “Pro” modeli de bu etkinlik kapsamında tanıtılabilir.

Teknoloji dünyasında her gün yeni gelişmeler gerçekleşirken gözler sürekli dev şirketlerin üzerinde duruyor. Özellikle Type-C’e geçeceğini açıkladıktan sonra Apple’ın üzerindeki soru işaretleri artmıştı. Hal böyle olunca, bu etkinlik büyük bir önem taşıyor. Her ne kadar bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerde Type-C olmasa da Apple, Lightnight’e yakışır bir veda yapacağa benziyor.

Dünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 6D, AnTuTu’da göründü