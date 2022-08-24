Ana SayfaAkıllı TelefonDünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 6D, AnTuTu'da göründü

Dünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 6D, AnTuTu’da göründü

Asus ROG'un yeni oyun telefonu – Rog Phone 6D, ASUS web sitesinde “Çin RoHS Uyumluluk İşareti” sayfasında yer aldı. Şimdi Dimensity 9000+ yonga seti destekli ROG Phone 6D'nin AnTuTu test puanı da ortaya çıktı.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Dünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 6D, AnTuTu'da göründü

Sony, Yeni PlayStation 5 DualSense Edge Controller’ı Tanıttı

Gamescom Açılış Gecesi Live sırasında Sony şaşırtıcı bir yeni duyuru yaptı. Şirket, PlayStation 5 oyun konsolu için yeni DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarını tanıttı. Adından...

Asus, Temmuz ayında ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro modellerini piyasaya sürdü. Pro olan model AnTuTu tacını hızla devraldı. Şimdi biraz daha iyi kıyaslama sonuçlarıyla çevrimiçi olarak daha da güçlü bir sürüm ortaya çıktı ve raporlara göre yeni cihaz, Dimensity 9000+ yonga seti tarafından desteklenen ROG Phone 6D olarak adlandırılacak.

ASUS_AI2203_D model numarasına sahip telefon için 1.146.594 puan, gayri resmi ve AnTuTu açısından aykırı olabilir, ancak yine de Snapdragon 8+ Gen 1 destekli aynı ROG Phone 6 Pro’dan %2-3 daha fazla.

Daha da önemlisi, CPU 290.000’in üzerinde puan aldı ve bu şimdiye kadar kaydedilen herhangi bir Qualcomm yonga setinden yaklaşık %15 daha iyi. Toplam puan, dört temel bileşenin toplamıdır – CPU, GPU, bellek ve kullanıcı arabirimi ve deneyimi.

Asus, herhangi bir yeni ROG telefon lansmanında hala sessiz kalıyor, ancak cihaz zaten 3C’de 65W hızlı şarj ile onaylandığından 6D’nin yakında gelmesini bekliyoruz.

-- Reklam --
Önceki İçerikSony, Yeni PlayStation 5 DualSense Edge Controller’ı Tanıttı
KaynakGsmarena

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.