Dünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 6D, AnTuTu’da göründü

Asus, Temmuz ayında ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro modellerini piyasaya sürdü. Pro olan model AnTuTu tacını hızla devraldı. Şimdi biraz daha iyi kıyaslama sonuçlarıyla çevrimiçi olarak daha da güçlü bir sürüm ortaya çıktı ve raporlara göre yeni cihaz, Dimensity 9000+ yonga seti tarafından desteklenen ROG Phone 6D olarak adlandırılacak.

ASUS_AI2203_D model numarasına sahip telefon için 1.146.594 puan, gayri resmi ve AnTuTu açısından aykırı olabilir, ancak yine de Snapdragon 8+ Gen 1 destekli aynı ROG Phone 6 Pro’dan %2-3 daha fazla.

Daha da önemlisi, CPU 290.000’in üzerinde puan aldı ve bu şimdiye kadar kaydedilen herhangi bir Qualcomm yonga setinden yaklaşık %15 daha iyi. Toplam puan, dört temel bileşenin toplamıdır – CPU, GPU, bellek ve kullanıcı arabirimi ve deneyimi.

Asus, herhangi bir yeni ROG telefon lansmanında hala sessiz kalıyor, ancak cihaz zaten 3C’de 65W hızlı şarj ile onaylandığından 6D’nin yakında gelmesini bekliyoruz.