Apple, yeni iPad Pro (M2)’yu çok yakında tanıtabilir

Bloomberg’den Mark Gurman, son bülteninde Apple‘ın M2 çipli iki yeni iPad Pro tableti “birkaç gün içinde” duyurmasının beklendiğini söyledi. Gazeteciye göre, 11” ve 12.9” cihazlar hafif bir yükseltme olacak ve yeni şarj yeteneklerine sahip olabilir.

Beklentiler, iPad Pro’nun Apple’ın üç aylık ve yıllık kazançlarını açıklayacağı tarih olan 27 Ekim’den önce gelmesi yönünde. Ancak, lansman için planlanan bir etkinlik yok – tabletler şirketin web sitesinde bir basın açıklaması ile duyurulacak gibi görünüyor.

Yeni iPad Pro, MagSafe şarj yetenekleri getirebilir ve Gurman, tabletin pilini bir iPhone veya AirPods kılıfıyla paylaşmasına izin vererek ters kablosuz şarj görebileceğimizi bile söylüyor. Ayrıca, genellikle iOS ile birlikte yayınlanan, ancak bir yıl geciken bir yazılım güncellemesi olan iPadOS 16‘nın lansmanını da göreceğiz.

Gurman’a göre Apple Watch Ultra‘nın stok sıkıntısı cihazın kendisinden değil, banttan kaynaklanıyor. Sarı veya mavi bir Trail kayışı ve turuncu Alpine kayışı bulmak son derece zor. Bu, şu anda Watch Ultra gönderilerini Kasım ayının ilk haftasına erteliyor ve bazı modeller daha sonra geliyor.