Apple Yeni M2 İşlemcisini Tanıttı!

Bugün WWDC etkinliğinde Apple, Kasım 2020’de piyasaya çıkan; ilk özel tasarım ARM tabanlı bilgisayar çipi olan M1’in üst modeli M2 yonga setini duyurdu.

M2, yeni MacBook Air’in ve yeni 13 inçlik MacBook Pro’nun kalbinde yer alıyor. Ayrıca yeni çip, ikinci nesil 5nm işlem üzerine inşa oldu ve M1’e kıyasla 8 çekirdekli CPU’su %18 daha iyi performans vaat ediyor.

Apple, performans çekirdeklerinin daha hızlı olması ve daha büyük bir önbellek ile eşleştirilmesinden kaynaklanırken; verimlilik çekirdeklerinin de “daha yüksek performans kazanımları için önemli ölçüde iyi” olduğunu söylüyor.

Samsung Galaxy Book 2 360’taki Intel Core i7-1255U ile karşılaştırıldığında; M2’deki CPU “aynı güç seviyesinde neredeyse iki kat daha fazla performans” sağlıyor ve aynı zamanda sadece dörtte bir güç kullanırken; Intel çipinin en yüksek performansını vaat ediyor.

MSI Prestige 14Evo’daki 12 çekirdekli Intel Core i7-1260P ile karşılaştırıldığında; M2 gücün sadece dörtte birini kullanırken “en yüksek performansın yaklaşık %90’ını sağlıyor”.

GPU çekirdekleri aynı görünüyor, ancak M1’lerden biraz daha verimli; çünkü 10 çekirdekli M2, aynı güç çekişinde M1’in 8 çekirdekli GPU’sundan %25 daha iyi performans sağlıyor. Eklenen güç tüketimi ile bu performans deltası %35’e çıkıyor. Samsung Galaxy Book 2 360’taki grafiklerle karşılaştırıldığında Apple; bu GPU’nun aynı güç seviyesinde 2,3 kat daha hızlı olduğunu ve gücün beşte birini kullanarak; en yüksek performansını eşleştirdiğini söylüyor.

16 çekirdekli sinir motoru, M1’lerden %40 daha hızlıdır; saniyede 15,8 trilyona kadar işlem gerçekleştirebilir ve ayrıca şimdi 100 GB/sn olan; %50 daha fazla bellek bant genişliği elde edersiniz. Bellekten bahsetmişken, M2 24 GB’a kadar LPDDR5 RAM’i destekliyor.

Yonga seti 20 milyardan fazla transistöre sahip; (bu, M1’den %25 daha fazladır), 6K harici ekranların yanı sıra ProRes kodlama ve kod çözme; 8K H.264 ve HEVC videoyu destekliyor.