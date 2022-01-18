Apple, Yeni ve Ucuz Bir iPadle Geri Dönüyor

Apple, iPad serisinin bazı modelleri de dahil olmak üzere; önümüzdeki aylarda birkaç yeni cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin diğer cihazların yanı sıra yeni bir iPad Pro ve 5G destekli geliştirilmiş; bir iPad Air piyasaya sürdüğüne dair söylentiler var.

Şimdi, yeni bir rapor, Cupertino merkezli teknoloji devinin; diğer iPad modelleriyle birlikte bu yıl içinde 5G bağlantı desteğine sahip 10. nesil giriş seviyesi iPad’i piyasaya süreceğini gösteriyor.

iPad Pro ve iPad Air’den farklı olarak; yeni giriş seviyesi iPad’in (10. nesil) yakın zamanda piyasaya çıkmayacağını ve; 9. nesil modelin sadece birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi nedeniyle; yılın sonuna doğru piyasaya çıkacağını unutmayın.

Tasarım açısından bu 10.2 inçlik iPad’in 9. nesil iPad ile tamamen aynı görüneceğini söyleyebiliriz. Rapor, cihazın 5G bağlantılı Apple A14 Bionic yonga seti tarafından destekleneceğini ekliyor.

Ayrıca, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 desteğine sahip olması beklenirken, diğer özelliklerin Touch ID ve Lightning konektörü de dahil olmak üzere öncekiyle aynı olmasını bekliyoruz.