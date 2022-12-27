Apple, Yeni Yılı Sınırlı Üretim AirTag İle Kutluyor

Apple, Japon Yeni Yılı’nı kutlamak için az önce Japonya’da yeni bir duyuru yaptı. Şirket, müşterisine yeni bir uygun Apple ürünü satın alanlar için ücretsiz bir hediye kartı sunarak bunu kutluyor.

Resmi notlara göre şirket, 2 Ocak ile 3 Ocak arasındaki sınırlı bir süre boyunca belirli ürünlerinden bazılarının satın alınması için yaklaşık 240 dolar değerinde ücretsiz bir ürün hediye ediyor. İkinci nesil AirPod’ları ve diğer aksesuarları satın almak ücretsiz hediye kartları dağıtıyor.

Sadece hediye kartının yanı sıra marka, Japonya’da yeni bir iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone SE ve hatta iPhone 12 satın alan ilk 30.000 müşterisine Tavşan Yılı işlemeli sınırlı sayıda AirTag da verecek. Bu tanıtım etkinliği 2023 için geçerli. Ayrıca Apple, bu süre zarfında ek ayrıntılarla birlikte tüm hüküm ve koşulları da paylaştı.

Apple Store uygulaması aracılığıyla verilen iPhone siparişinin sınırlı sayıda AirTag için uygun olmayacağını unutmayın. Başka bir deyişle, bu cihazı satın almak isteyenler, satın alma işlemini Apple’ın resmi web sitesinden tamamlamalı. Promosyon, markanın Japonya’daki perakende mağazalarında da geçerli olacak.