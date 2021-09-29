Apple’ın 10.86 inç OLED iPad’inin Gelişimi Askıya Alındı

Apple‘ın 10.86 inçlik bir model ve daha büyük 12.9 inçlik bir model olmak üzere iki farklı boyutta OLED iPad geliştirdiği hakkında çok sayıda söylenti var. Ancak bir Kore haber kaynağına göre, daha küçük modelin geliştirilmesi durduruldu.

Kaynak, askıya alınmanın arkasında birkaç neden olduğuna inanıyor. Ekranları Samsung sunacağı için Apple, Koreli teknoloji devinden günümüzün akıllı telefonlarında ve tabletlerinde daha yaygın olarak kullanılan konfigürasyon olan tekli yığınlar yerine çift yığınlı tandem yapılı OLED’ler üretmesini istiyor.

Elbette bu, üretilen OLED’lerin fiyatını artıracak ve kar marjını daha da daraltacaktır. Cupertino merkezli şirket, daha iyi güç verimliliği için bu LTPO panellerini de yapmak istiyor.

Bu talep, çift yığınlı OLED’ler için ek ekipman gerektirdiğinden seri üretimde önemli bir gecikmeye neden oldu.

Apple, OLED panellerin ömrünü uzattığı ve daha da önemlisi önemli ölçüde daha yüksek parlaklık elde edilmesini sağladığı için bu yapının hayati önem taşıdığına inanıyor.

Daha büyük olan 12.9 inçlik OLED iPad ise hala yolda ve kaynaklar 2023 veya 2024‘te çıkması gerektiğini öne sürüyor.

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