Apple, Tablet Pazarında Yine Lider Konumda!

Yeni bir rapor, Apple’ın tablet pazarındaki hakimiyetini korumayı başardığını ortaya koydu. Bu yılın ikinci çeyreğinde, şirketin popüler iPad serisi yüzde 58’lik büyük bir gelir payı kaydetti.

Bir Strategy Analytics raporuna göre, Cupertino merkezli şirket Intel, Qualcomm, MediaTek ve Samsung ile birlikte 2021 yılının ikinci çeyreğinde tablet uygulamaları için ilk beş gelir payı elde etti. Bu arada, ikinci sırayı alan Intel, aynı dönemde yalnızca yüzde 14’lük bir gelir payına sahipti.

Strategy Analytics’te Telefon Bileşeni Teknolojileri hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Sravan Kundojjala, “Sevkiyat büyümesinin beş çeyrek büyümesini kaydettikten sonra, tablet AP pazarı birim bazında 2021’in ikinci çeyreğine göre yıllık yüzde 8 düştü. Ancak, 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla, tablet AP pazarı yüzde 23’lük bir sevkiyat büyümesi gördü. Sevkiyattaki zayıflığa rağmen, güçlü ortalama satış fiyatlarının etkisiyle tablet AP gelirleri iyi durumda kalmaya devam ediyor.” dedi.

Kundojjala ayrıca şunları ekledi: “MediaTek, tablet AP sevkiyatlarının 2021 yılının ikinci çeyreğinde Helio P çipleri için artan rekabet sayesinde yüzde 19 büyüdüğünü gördü. Strategy Analytics, MediaTek’in 2021’de şimdiye kadarki en yüksek yıllık tablet AP gönderilerini gönderme yolunda olduğunu tahmin ediyor. Öte yandan x86 satıcısı Intel, Windows tabanlı tabletler sayesinde tablet AP gönderilerini 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 22 artırdı. Mobil bilgi işlem pazarı, 2022’de AMD, Apple, Google, Intel, MediaTek, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm ve Samsung LSI ile bilgi işlem çabalarını artıracak önemli bir etkinlik görecek.”

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