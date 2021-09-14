Yeni Apple iPad (2021) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple iPad Mini‘ye bir kardeş daha geldi. Apple iPad 10.2, daha hızlı performans vaat ediyor. A13 Bionic çiple desteklenen bu model, TrueTone özelliğini de giriş seviyesi tabletlere getiriyor. Bu yazımızda iPad 10.2 (2021) ile iPad Mini 6 (2021)’yı ele alıyoruz.

iPad 10.2 (2021)

Yeni 10.2 inç iPad, geçen yılki modelde A12 Bionic’e göre %20 performans artışı vaat eden A13 Bionic çip tarafından destekleniyor. Ekran boyutu ve çerçeveler aynı kalıyor, ancak yukarı yönde bu, birinci nesil Apple Pencil dahil olmak üzere önceki iPad 10.2 aksesuarlarıyla uyumluluğun korunduğu anlamına geliyor. Ve Apple, TrueTone özelliğini giriş seviyesi tabletine de ekledi.

Muhtemelen en önemli yükseltme, temel depolama alanındaki artış diyebiliriz, şimdi iPad 64GB depolama ile başlıypr. Arka kamera aynı, ancak Apple, yükseltilmiş yonga setindeki yeni ISP’nin görüntü kalitesini biraz artıracağını vaat ediyor.

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Ön kamera uygun bir yükseltme alıyor ve şimdi 120 derecelik ultra geniş lens ve 12MP sensöre sahip. Gold renk seçeneği artık mevcut değil, fakat Space Grey ve Silver renk seçenekleri hala var. Tabletin başlangıç fiyatı yalnızca 3.899 TL olarak belirlendi.

iPad Mini 6 (2021)

iPad Mini 6, son zamanlarda piyasaya sürülen iPad’ler ve iPhone’ların geri kalanıyla uyumlu hale getirmek için düz kenarları ve kavisli köşeleri olan tamamen elden geçirilmiş bir tasarımla başlayarak çok daha fazla güncellemeye sahip.

Daha önce olduğu gibi aynı tasarımı koruyan yeni Mini, eski modeldeki 7,9 inç yerine şimdi 8,3 inç ekran sunuyor. Gömülü Touch ID’li ana sayfa düğmesi, parmak izi sensörü güç düğmesinin üzerinde bulunuyor.

TrueTone özelliği iPad Mini 6’ya geldi, ancak daha da önemlisi parlaklıkta 500 nit’e kadar bir artış sağladı. Daha eksiksiz bir multimedya deneyimi için Apple, yatay yönde stereo hoparlörü de dahil etti. Daha yeni bloklu tasarım, Apple Pencil’ın (2. nesil) mıknatıslar kullanılarak yandan takılmasına olanak tanıyor.

Yeni iPad Mini, eski iPad Mini’ye kıyasla hesaplama performansında %40’lık bir artış ve GPU performansında %80’lik bir yükselme ile en yeni nesil Apple A15 Bionic yonga setini kullanıyor.

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Bu modele ayrıca True Tone flaşlı ve daha geniş f/1.8 diyafram açıklığına sahip yükseltilmiş 12MP ana kamera eklendi. Ön taraftaki kamera, bu sefer ultra geniş lensin arkasında başka bir 12MP sensöre sahip.

iPad Mini’nin cullular versiyonu 5G’ye yükseltilirken, Lightning bağlantı noktası sonunda çok daha evrensel USB–C bağlantı noktasıyla değiştirildi. Yalnızca Wi-Fi yapılandırması 499 dolardan başlarken, hücresel yapılandırma 64 GB temel sürüm için 649 dolar fiyat etiketi bulunuyor. Depolamayı 256 GB’a kadar yükseltebilirsiniz

iPad mini 6 için ön siparişler bugün 24 Eylül’den itibaren gerçek gönderilerle başlıyor. Mevcut renkler arasında Space Gray, Pink, Purple ve Starlight olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor.