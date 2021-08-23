Apple Bu Yıl 60 Milyon iPad Satmayı Hedefliyor!

Yeni bir rapor, Apple’ın bu yıl popüler tablet serisinden yaklaşık 60 milyon adet satabileceğini ortaya koydu. Bilgi, şirketin iPad gönderilerine dairdi ve salgından bir yıl sonra geldi.

DigiTimes raporuna göre Cupertino merkezli şirketin, 2021’de 60 milyon adet iPad satması bekleniyor. Bu haber, şirketin gelecek ay 9. nesil iPad’lerini piyasaya sürmeye hazırlanırken geldi.

Ayrıca, iPhone üreticisinin tabletleri, geçen yılki ivmesini ileriye taşıyan 2021’e kadar hala güçlü satışlar görüyor. 2020’de markanın iPad satışları her üç ayda bir artarak yıllık yüzde 79 gibi büyük bir artış gösterdi.

Şimdi, dokuzuncu nesil iPad’lerin önümüzdeki ay küçük değişikliklerle satışa sunulması bekleniyor. İlginç bir şekilde, bu yıl sevk edilen 60 milyon Apple tabletinin bir kısmı 2021 iPad Mini‘yi içeriyor.

Yeni iPad Mini’nin daha ince çerçeveler ve fırçalanmış alüminyum arka panel ile iPad Pro’ya benzer bir tasarıma sahip olabileceği bildiriliyor. Ek olarak, Touch ID‘nin de güç düğmesine entegre edilmesi bekleniyor.

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