Apple’ın Vision Prosu, 3D Teknolojiyi Zirveye Taşıyor!

Apple Vision Pro için TV uygulamasının kodunu kontrol ederken, Apple’ın sağlam kaynağı Steve Moser alışılmadık bir keşifle karşılaştı. Apple’dan olası bir 3D içerik sunumunun tartışılmasına yol açan “Play 3D” sözüyle karşılaştı. Apple’ın harika yükseltmelerle ilgili iyi bir geçmişi var. iTunes’u 4K’ya yükselttiklerinde olduğu gibi bir başarı elde edecekler mi dersiniz ?

Apple, Dünya Çapında Geliştirici Konferansı sırasında Vision Pro‘yu sergiledi. Bu, sürükleyici sinematik ve 3D deneyimler sunan son teknoloji bir uzamsal bilgi işlem sistemiydi. Vision Pro, her odada kişiselleştirilmiş sinema deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, Spatial Audio ile tam anlamıyla oyunun içine girmenin keyfini çıkarırken filmlerin, TV şovlarının ve oyunların boyutunu ayarlayabiliyor. Bu son teknoloji, kullanıcıların her bir göze 4K TV’den daha fazla piksel vererek, ister uzun bir yolculukta ister evdeki koltukta dinlenirken olsun, nerede olurlarsa olsunlar muhteşem materyallerin keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor.

Vision Pro’nun bir diğer özelliği olan Sinema Ortamı, izleyicilerin programları ve filmleri, sürükleyici uzamsal sesin yanı sıra yönetmenin amaçladığı kare hızı ve en boy oranında izlemesine olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca, 100 fit genişliğinde büyüleyici bir ekran deneyimi yaratmak için Hood Mount gibi muhteşem ayarları seçebiliyor. Ayrıca Vision Pro, Apple Immersive Videos’u, izleyicileri aksiyona çeken ve onları daha önce hiç görülmemiş yerlere götüren uzamsal sesle 180 derecelik 3D 8K kayıtları destekliyor.

Vision Pro, 2024’ün başlarında 3.499 dolar başlangıç ​​fiyatıyla satışa çıkacak. Olağanüstü bir medya deneyimi vaat ederken, sınırlı sayıda satışa çıkacak ve bu da onu hayranlar ve erken benimseyenler için oldukça arzu edilen bir ürün haline getiriyor. Apple’ın amansız yenilik arayışı sayesinde Vision Pro, eğlenceyle etkileşim biçimimizi değiştirmeye ve belki de 3B içeriğin tüketilme biçimini değiştirmeye hazırlanıyor.