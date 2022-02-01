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Apple’ın Yeni Bilgisayarları Bu Yaz Satışa Çıkıyor

Display Supply Chain Consultants'tan Ross Young'a göre, şirketin en yeni iMac modeli bu yıl yaz ayında satışa çıkacak. Yeni iMac Pro'nun mini LED panelinin ProMotion 120Hz yenileme hızını da destekleyeceğini de söylemişti. Ayrıca iPhone üreticisi, 27 inç ekrana sahip olacak, yeniden tasarlanmış yeni bir iMac'i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

Ayşen Sıla

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Apple-iMac-2021

Apple, bu yıl da yeni bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak şirketin yeni iMac Pro’yu bir bahar etkinliğinde tanıtması beklenirken yeni bir söylenti; lansmanının yaza ertelendiğini öne sürdü.

Display Supply Chain Consultants’tan Ross Young’a göre; şirketin en yeni iMac modeli bu yıl yaz ayında satışa çıkacak. Haber, Ming-Chi Kuo gibi diğer bilinen analistlerin de onayını aldı.

Ross Young, tweetinde yeni iMac Pro’nun ilkbahar yerine; yaz aylarında geleceğini ve mini LED ekran teknolojisine sahip olacağını da ekledi.

Apple-iMac-2021

Yeni iMac Pro’nun mini LED panelinin ProMotion 120Hz yenileme hızını da destekleyeceğini de söylemişti. Ayrıca iPhone üreticisi, 27 inç ekrana sahip olacak; yeniden tasarlanmış yeni bir iMac’i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

Bu bilgisayarların, MacBook Pro modellerinde bulunan M1 Pro ve M1 Max yonga seti de dahil olmak üzere Apple’ın mevcut nesil işlemcisiyle geleceğine dair bilgiler de var.

Bkz: Apple Yeni MacBook Pro Modellerine Büyük Zam Yaptı

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KaynakTwitter

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