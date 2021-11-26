Apple Yeni MacBook Pro Modellerine Büyük Zam Yaptı

Apple az önce tüm ürünlerine çok büyük zamlar açıkladı. Yeni macbook pro modelleri artık 28.999 TL‘den başlıyor. Daha önce 23.999 TL‘ye satılan bu modele yaklaşık 5.000 TL zam yapılmış oldu.

16 inç olan model ise 35.499 TL’den başlıyor. Bu modeli ise daha önce yaklaşık 28.999 TL’ye alabiliyorduk. (Buradaki yaklaşık zam farkı ise 6.500 TL civarında)

Geçtiğimiz yıl tanıtılan 13 inç boyutundaki eski M1 işlemciye sahip Macbook Pro ise 17.499 TL ve 20.099 TL fiyat yapısına sahip oldu.

Ayrıca bkz: Yeni iPhone Fiyatları Belli Oldu

Eğer yeni bir Macbook Pro 14″ modelini satın almak isterseniz başlangıç fiyatı 28.999 TL‘den başlıyor ve yapılandırmayla bu rakam 79.699 TL‘ye kadar çıkabiliyor.

14″ boyutu sizin için küçük geliyorsa 16″ modeli için başlangıç fiyatı 35.499 TL ödersiniz. Bu rakamı da yapılandırma ile 82.299 TL‘ye kadar çıkarmanız mümkün.