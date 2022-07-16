ARC A750, Performansı İle Göz Doldurdu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Intel’ın yeni ekran kartı ARC A750, performansı ile Nvidia RTX 3060 modellerini geride bırakmayı başardı.

Ekran kartı piyasasında zirveyi paylaşan iki şirket olan AMD ve Nvidia kapışmasına artık Intel de dahil oldu. Özellikle son yıllarda çıkardığı ekran kartları ile beraber büyük bir ilgi gören Intel, son ürünü olan ARC A750 ile beraber büyük bir çıkış yakaladı. Pazarda yeni olmasına rağmen, ARC A750 modeli ile beraber pazarda büyük bir alana sahip olan RTX 3060 serisini geride bıraktı.

Intel tarafından gelen açıklamaya göre ARC A750 modeli 5 farklı oyun üzerinde yapılan testlerde Nvidia RTX 3060 modelini geride bırakmayı başardı. Son derece yüksek performans gerektiren oyunlarda ARC A750’in büyük bir başarı gösterdiğini söylemek mümkün.

Performans verilerinin 2K çözünürlükte yapılan testten elde edildiği belirtiliyor. Intel’in yeni ekran kartı ARC A750, RTX 3060’ı ortalama yüzde 15 gibi bir oranla geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca testlere bakıldığı zaman DLSS özelliğin aktif edilmediğini görüyoruz. Bu da RTX 3060 serisinin tam gücünü veremediği bizlere gösteriyor.

Yapılan testler ve çalışmalar bizlere gösteriyor ki, yüksek FPS istemeyen yani CS:GO gibi oyunlarda ARC A750’nin 4K değerlerde 120-140 FPS arasında bir değer vereceği gözlemleniyor. Fiyat konusunda ülkemizde ki fiyatı hakkında henüz bir bilgi yer almazken, Avrupa’da 350 dolar fiyat bandında satışa çıkacağı söyleniyor.

Nubia Red Magic Oyun Monitörünü Piyasaya Sürdü!