Nubia Red Magic Oyun Monitörünü Piyasaya Sürdü!

Nubia, bu yılın başlarında oyun akıllı telefon markası Red Magic’in oyun ürünlerini geliştirip genişleteceğini açıklamıştı. Şimdi şirket, önümüzdeki aylarda bir klavye, fare ve monitör piyasaya süreceğini açıkladı.

Firmanın sunduğu yeni ürünlerden biri de 4K çözünürlüklü Mini LED panel ve 160Hz yenileme hızına sahip yeni Red Devils ekranı bulunuyor. 27 inçlik model, HDR 1000 desteği ile oyun özelliklerinin yanı sıra çok iyi bir görüntü kalitesi ile gelecek.

Oyuncu faresine gelecek olursak;P ixart’ın PAW3395 sensörü ile donatılan Red Magic oyuncu faresi, oldukça sade bir tasarıma, iki programlanabilir tuşa ve bazı yerlerinde LED’e sahip olacak. Model, yalnızca 0,3 mm hareket mesafesine ve 80 milyon tıklama ömrüne sahiptir. 2.4G adaptör ve Bluetooth üzerinden kablosuz olarak kullanılabilmekte, kullanıcı tercih ederse kablolu olarak da kullanılabilmektedir.

En son olarak klavyeye gelecek olursak; Mekanik klavye tam boyutlu ve biraz kompakt bir boyuta sahip olacak ve kullanıcının bilgisayarı hakkında GPU sıcaklığı, CPU ve hatta FPS gibi önemli bilgileri gösterecek küçük bir ekran gibi özel özelliklere sahip olacak.

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