Sony, Yeni Oyuncu Monitörlerini Tanıttı!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden olan Sony, Inzone serisinin yeni modelleri olan M9 ve M3 oyuncu monitörlerini tanıttı.

Oyun dünyasının her geçen gün büyümesiyle beraber birçok büyük şirket yeni ekipmanlarını oyunculara yönelik çıkartıyor. Özellikle bu dev şirketlerin başında Sony geliyor. Sony, son zamanlarda oyunculara yönelik birçok yeni ekipman çıkarttı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan 3 kulaklık ve 2 monitör, oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Sony’nin yeni oyuncu monitörleri olan M9 ve M3 27 inçlik ekrana sahip olarak geliyor. Bunlardan M9 olan 4K ve 144 HZ ekran tazeleme hızına sahip olacak. Diğer model olan M3 ise Full HD ve 240 HZ ekran tazeleme hızına sahip olacak.

İki yeni modelde de 1 ms gecikme süresi bulunuyor. Ayrıca HDR10 ve HLG teknolojileri ile beraber oyunculara oyun deneyiminde en iyi renk ayarını vermeyi hedefliyor. Monitörlerin ikisinde de 2 adet HDMI ve bir adet 1.4 DisplayPort girişi yer alıyor.

Şu an için Türkiye fiyatı belli olmayan M9 ve M3 modellerinin Avrupa’da satışı önümüzdeki haftalarda açılacak. M9’un fiyatı 1100 € ve M3 fiyatı 530 $ olarak belirlendi.

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