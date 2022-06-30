Xiaomi Band 7 Pro Temmuz’da Çıkıyor!

Akıllı saatler artık hayatımızın parçası haline gelmeye başladı, akıllı saat denilince aklımıza Xiaomi gelir oldu. Piyasayı domine eden Xiaomi Temmuz’daki etkinliğinde Band 7 Pro’yu Çin’de duyuracağını açıkladı.

Ülkemizde de yoğun bir ilgi duyan akıllı saatler kullanışlı olmasında ötürü ve fiyat performans açısından çokça tercih edilmekte. Cihazın özelliklerine gelecek olursak şirket cihaz özelliklerinden bahsetmedi.

Cihazın görüntüsüne bakacak olursak dikdörtgen bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz, şık ve sade tasarımı ile gayet kullanışlı bir yapı olarak karşımıza çıkacak gibi.

Cihazın tahmini özellikleri şu şekilde olacaktır; 194×368 piksel çözünürlük sunan bir ekran ve 232 mAh bataryanın yanı sıra GPS ve NFC ile karşımıza çıkacak.

Spor severler için kalp ritmi ölçmenize yarayacak bir yazılım ile iOS cihazlar içinde uyumlu bir hale gelecek. Kardiyo yaparken kaç kalori yaktığınızı ölçmeye yarayan bir uygulama da bulunacak.

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