Apple WatchOS 9 Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Apple dün WWDC’de watchOS 9 güncellemesini tanıttı. Yeni güncelleme, saat yüzleri, Egzersiz uygulaması, uyku aşamaları; türünün ilk örneği olan AFib Geçmişi ve ilaç takibinde iyileştirmeler içeriyor.

Apple WatchOS 9

WatchOS 9, dört yeni saat yüzü içeriyor. Bunlar Lunar, Playtime, Metropolitan ve Astronomi olarak adlandırılıyor. WatchOS 9 mevcut saat yüzlerinde güncellemeler içeriyor; Portreler kadranı artık kedi, köpek ve manzara fotoğrafları üzerindeki derinlik etkisini vurgularken; Modular, Modular Compact ve X-Large gibi bazı klasik saat yüzleri artık özel arka plan renkleri ve degradeler içeriyor.

Antrenman uygulaması, daha fazla bilgi ve ölçüm gösterecek şekilde güncellendi. Bu arada özel antrenmanların eklenmesi; özel çalışma ve dinlenme aralıklarıyla yeni bir antrenman oluşturmanıza olanak tanıyor. Tempo, güç, kalp atış hızı ve kadans gibi yeni uyarılar da var.

Antrenman uygulaması artık hareket modellerini tanımak için hareket sensörlerini kullanarak herhangi bir yüzme, bisiklete binme ve koşu antrenmanı dizisi arasında otomatik olarak geçiş yapan yeni bir Multisport antrenman türünü destekliyor.

Harika Bir Deneyim

Koşucular için watchOS 9 artık koşunuzu iyileştirmeye yardımcı olmak için adım uzunluğu, yerle temas süresi ve dikey salınım gibi ek koşu ölçümleri gösteriyor. Sık kullanılan rotalarda koşanlar artık önceki en iyi veya son sonuçlarına karşı yarışabiliyorsunuz. Yeni bir hız modu, seçilen mesafe ve süre hedefi için ihtiyacınız olan hızı size söylüyor.

Apple, uyku aşamalarının tanıtımıyla uyku takibini de iyileştirdi. Apple Watch artık uygulamada REM, Core ve Deep uykunun bir raporunu çıkartıyor.

Ardından watchOS 9, atriyal fibrilasyon teşhisi konan kişiler için AFib geçmişini getiriyor. Apple Watch artık AFib için kalp atış hızınızı izliyor ve kalp ritminin ne sıklıkla AFib belirtileri gösterdiğini söylüyor. Kullanıcılar, Sağlık uygulamasında haftalık bildirimler ve ayrıntılı bir geçmiş de alacak.

Son olarak, watchOS 9, ilaçlarınızı ve takviyelerinizi; programlar ve hatırlatıcılarla yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan İlaçlar’ı da ekler. ABD’de, Sağlık uygulamasına ekledikleri ilaçlarla potansiyel kritik etkileşimler olması durumunda da uyarı alıyorsunuz.

Diğer yeni özellikler arasında yüzücüler için kickboard algılama ve SWOLF puanı, Aile Kurulumunda Ev uygulaması desteği, yeni Hızlı Eylemler, iPhone’un yardımcı özellikleri aracılığıyla saati kontrol etmek için Apple Watch Mirroring ve yeniden tasarlanmış bildirimler yer alıyor.