Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Arçelik ve YongaTek İş Birliği ile Yerli Çip Geliyor Teknoloji Haberleri Arçelik ve YongaTek İş Birliği ile Yerli Çip Geliyor Emine Emre 2 Görüntüleme

26 Temmuz’da gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünleri üretimi alanındaki planları ve yatırımları anlatıldı. Program kapsamında yatırım yapılacak olan yüksek teknoloji alanları duyurulurken, hali hazırda Arçelik ve Yongatek’in üzerinde çalıştığı beyaz eşya çipleri hakkındaki gelişmeler de deklare edildi. Arçelik ve YongaTek iş birliği ile yerli çip geliyor, işte ayrıntılar.

Arçelik ve YongaTek İş Biriği ile Yerli Çip Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında Arçelik ve Yongatek’in birlikte çalıştığı yerli çipler tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında bahse konu iki firma bir iş birliği gerçekleştirdi ve beyaz eşyalarda kullanmak üzere çip geliştirmeye başladı.

Söz konusu yerli çipler hakkında açıklama yapan Arçelik, bakanlığın destek programı kapsamında YongaTek ile bir ortaklık gerçekleştirildiği ve yerli çip üretmek amacı ile çalışmalara başlandığını duyurdu. Bu çip anlaşması Nisan ayında başladı ve çalışmaların tamamlanması için 2 yıllık bir süreç öngörülmekte. Nisan ayından bu yana yerli çiplerin tasarımı geliştirilmekte ve test aşamasına geçiş için de ön çalışmalar tamamlanmış durumda.

Yerli Çipler Hangi Alanlarda Kullanılacak?

Arçelik ve yerli çip firması YongaTek’in tanıtımını yaptığı çipler Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında bakanlıktan alınan finansman desteği ile tasarlanmış durumda. Bu yerli çiplerin Arçelik’in ürettiği küçük ev aletleri, tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, mutfak aksesuarları gibi aletlerde kullanılacağı belirtilmekte. Söz konusu çiplerin tasarım hakları Türkiye’nin olacak ve ilk prototipler in ise 2025 yılında ortaya çıkması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düzenlenen tanıtım toplantısında ülkemize değer katan, sanayi ve teknolojinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan, Arçelik ve YongaTek’in de aralarında bulunduğu firmalara sertifika sundu. HIT 30 Programı kapsamında yüksek teknoloji üretimi alanında yapılacak olan yatırımlara yer verildi. Bu konuda hangi alanların yatırım alacağına ilişkin bir içeriği sitemizde yayınlamıştık; ilgilenenler buradan bakabilir.

Bakanlığın düzenlediği HIT 30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile ülkemizin önemli bir çip üretim merkezi haline getirilmesi hedeflenmekte. Bu kapsamda yerli teknoloji firmalarına verilecek olan yatırımlarla çip üretiminin desteklenecek ve bu alanda Türkiye’nin büyük yatırım çekmesi beklenmekte. Program dahilinde endüstriyel büyüklükte en az bir çip üretim fabrikası için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi oluşturulmuş durumda.