ASUS, AMD Radeon RX 6400 Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı!

Son dönemlerde döviz kurunun artışı yüzünden ekran kartlarının fiyatları cidden dudak uçuklatır seviyelere gelmişti ve bir çok oyuncu kitlesi bu duruma tepki göstermişti. Bu nedenle üretici firmalar daha uygun fiyata ekran kartları üretmeye çalışıyorlar. Bunlardan biri olan ASUS, orta seviye 1080p oyun sistemleri için uygun fiyatlı ve güç tasarruflu AMD Radeon RX 6400 serisi ekran kartlarını tanıttı.

Yüksek çözünürlükler ve yenileme hızları, günümüzü oyun deneyimini oldukça yukarılara taşısa da 1080p günümüzde halen çoğu oyuncunun çözünürlük tercihi halinde. Grafik açısından yoğun tek kişilik oyunları saniyede 60Hz ile oynamak veya rekabetçi e-spor seviyesinde oynamak için 120 Hz ve üzerinde bir ekran hızına gerek duyuluyor. Gelelim ekran kartlarının özelliklerine

ASUS Dual Radeon RX 6400 Teknik Özellikleri

AMD Radeon RX 6400 GPU

4 GB GDDR6

PCIe 4.0 Arayüzü

1 x yerleşik HDMI 2.1

1 x yerleşik DisplayPort 1.4a

ASUS Phoenix Radeon RX 6400 Teknik Özellikleri

AMD Radeon™ RX 6400 GPU

4 GB GDDR6

PCIe 4.0 Arayüzü

1 x yerleşik HDMI 2.1

1 x yerleşik DisplayPort 1.4a

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