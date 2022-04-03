RTX 3090 Ti Serisi Çıktı!

Oyuncuların merakla beklediği RTX 3090 Ti nihayet çıktı. Nvidia uzun zamandır beklenen GeForce RTX 3090 Ti grafik kartını 1999 dolarlık fiyatıyla yurt dışında piyasaya sürdüğünü açıkladı. Kullanıcıların uzun süre bekleyişinden sonra piyasaya sürülen RTX 3090 şuan dünya üzerinde en hızlı GPU olarak adlandırılıyor. Ayrıca Nvidia, yurt dışında Best Buy’dan çevrimiçi olarak temin edilebilecek sınırlı sayıda bir Founders Edition kartı da sunmayı vaad etti.

RTX 3090 Ti, RTX 3090’da gördüğümüz ve neredeyse tanıdık görünümlü üç yuvalı tasarıma sahip ve her iki kartla ilk bakışta aynı gibi gözüküyor. Nvidia, mevcut 8nm GA102 yongasının RTX 3090 Ti’nin içindeki özelliklerini gerçekten en üst düzeye çıkarıyor ve onu 21 GB/sn’de çalışan 24 GB GDDR6X ile çalışmasına olanak sağlıyor. Bu da RTX 3090 ile aynı miktarda VRAM’e sahip olduğu anlamına geliyor, ancak yaklaşık yüzde 7,7 daha hızlı bellek saati ile toplam 1008 GB/sn bellek bant genişliği ile çalışıyor.

Oyun performansı açısından Nvidia, RTX 3090 Ti’nin RTX 2080 Ti’den ortalama yüzde 64 ve RTX 3090’dan yüzde dokuz oranında daha hızlı olacağını iddia etti. Gözle görülür bir fark mevcut.

MSI RTX 3090 Ti SUPRIM Teknik Özellikleri

Çekirdek Sayısı:



10752 CUDa



Temel Saat Hızı:



1560 MHz



OC Saat Hızı:



1920 MHz



Bellek:



24 GB GDDR6x



Bellek Hızı:



21 Gbps



Bellek arayüz:



384 bit



Bant Genişliği:



1008 GB/s



TDP:

450W Konektör: 1 adet 16 pinli



Ayrıca RTX 3090 Ti’nin bazı ağır güç gereksinimleri var. Kart 450 watt’a kadar güç kullandığından, minimum 850 vat sağlayan bir güç kaynağına ihtiyacınız gerek. Bu, RTX 3090’ın 350 vatlık çekişinden ve 750 vatlık güç kaynağı gereksiniminden kaynaklanıyor. Üretici firma RTZ 3099 Ti için şu an gezegende ki en güçlü kart olarak nitelendiriyor. Kullanıcılarda zaten bunun aksini iddia etmemekte. RTX 3090 Ti’yi üretken kişiler, özellikle profesyoneller ve oyun veya üretkenlik odaklı görevler için gerçekten en hızlı GPU’yu isteyenler için üretilmiş bir kart görevini üstleniyor.

Ayrıca bkz: Sony, Daha Fazla Oyun Stüdyosu Alacağını Açıkladı!