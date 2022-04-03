Sony, Daha Fazla Oyun Stüdyosu Alacağını Açıkladı!

Günümüzün dev teknoloji şirketlerinden Sony, önümüzde dönemlerde daha fazla oyun stüdyosuna yatırım yapacaklarını açıkladı.

Özellikle Microsoft’un Activision Blizzard hamlesinden sonra Sony’den de bir takım çalışma haberleri gelmeye başladı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki süreçte daha fazla oyun stüdyosu satın alacaklarını dile getirdi. Böylece Sony rekabeti yeniden alevlendirmek istiyor.

Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun sektöründe de kılıçlar çekiliyor. Oyuncuların her geçen gün yeni bir oyun alma isteği artmaya devam ediyor. Microsoft’un ünlü oyun şirketi olan Activision Blizzard’ı tam 68.7 milyar dolar gibi bir rakamla almasıyla oyun şirketleri arasında rekabet yeni bir boyut kazanmıştı. Microsoft’un satın alması ile Sony hisleri ciddi bir düşüş yaşamıştı.

Sony, kötü gidişata bir son vermek için yeni bir strateji izlemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha fazla oyun şirketine yatırım yapmayı hedefliyor. Sony geleceğe doğru giderken sağlam adımlar atmayı istiyor. Özellikle Playstation ve oyunlarla geleceği inşa etmek isteyen Sony, iki taraf içinde yeni stüdyolarla anlaşmaya çalışacak.

Özellikle PlayStation tarafına ciddi yatırım yapmayı hedefleyen Sony, yeni oyun tarzlarını da denemeye başlayacak. Ayrıca tek oyunculu anlatıya dayalı oyunlardan gelen olumlu geri dönüşlerden sonra Sony, bu oyun türüne yeni çalışmalar yapacağa benziyor.

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