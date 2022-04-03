Valve’den Steam Deck İçin Windows 11 Desteği Geldi!

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Valve, el konsolu Steam Deck için Windows 11 desteği getirdiğini açıkladı.

PSP’den sonra oyun dünyasında pek fazla görünmeyen el konsolları, Steam Deck ile beraber yeniden hareketlenmeye başlıyor. İlk olarak Nintendo daha sonrasında Valve’nin el konsolları, eski heyecanı bizlere yeniden getirmeyi başardı. İlk çıkış anından bu yana sürekli artan popülerliği Steam Deck için muazzam bir haberdi. Birçok oyunsever Steam Deck ile olumlu geri dönüş sağladı.

Valve, her geçen gün Steam Deck için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Microsoft’un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming ile anlaşan Valve, şimdide Steam Deck için Windows 11 desteği sağlamayı başardı. Steam Deck bilindiği üzere X86 tabanlı AMD işlemci ve SteamOS adlı Linux tabanlı işletim sistemi ile beraber gelmişti. Bu özelliklerle beraber el konsolundan daha çok taşınabilir bir bilgisayar gibi çalışıyor.

Valve, uzun zamandır kullanıcılarının istediği ve çalışmalarını yürüttüğü bir projenin sonuna geldi. Sözünde duran Valve, Steam Deck için Windows 11 kurulmasının önündeki büyük engeli kaldırarak konsola fTPM yazılım desteğini getirdi. Böylece Steam Deck kullanıcıları Windows 11 yüklenmesinin önü açıldı.

Şu an için Windows 11 üzerinde ses sürücüleri aktif olarak çalışamıyor. Bu nedenle kullanıcıların ses sürücüleri gelene kadar USB-C ya da Bluetooth uyumlu bir ses cihazı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Valve, yaptığı güncelleme ile beraber Steam Deck cihazlarının pil ömründe iyileştirmeye gitti.

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