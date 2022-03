Netflix, Yeni Bir Oyun Stüdyosu Satın Aldı!

Daha önce mobil oyun koleksiyonuna üç yeni oyun ekleyen Netflix, toplam oyun sayısını 17'ye çıkardı. Şimdi ise oyun sektöründe adım adım ilerliyor. Bunların tamamı şu an itibarıyla mobil uygulama üzerinden oynanabiliyor. Şu anda en yeni oyunlar arasında This Is A True Story, Shatter Remastered ve Into The Dead 2: Unleashed yer alıyor.