Netflix, Yeni Bir Oyun Stüdyosu Satın Aldı!

Netflix, yeni bir oyun stüdyosunu kanatlarının altına aldı. Şirket şimdi üçüncü oyun stüdyosu olan Boss Fight Entertainment‘ı satın aldı. Görünüşe göre Netflix oyun sektöründe adım adım ilerlemeye kararlı.

Bu yeni devralma ile popüler video akış platformu; oyun sektöründeki varlığını artırmaya çalışırken oyun stüdyoları portföyünü genişletti. Şirket, Netflix uygulamasının kendi içinde oluşturduğu platformundan daha küçük mini oyunlar sunmak için oyun stüdyoları satın alıyor. Bu satın alma yoluyla, markanın bu mobil oyun mağazasını genişletmeye devam edeceği açık.

Şirketteki Game Studios Başkan Yardımcısı Amir Rahimi’ye göre; “Netflix üyeliğinizin bir parçası olarak harika oyun deneyimleri oluşturmanın henüz ilk günlerindeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerle ortaklıklar; en iyi yetenekleri işe alma ve bunun gibi satın almalar yoluyla, reklamsız veya uygulama içi satın alma olmadan; çok çeşitli keyifli ve derinden ilgi çekici orijinal oyunlar getirebilecek birinci sınıf bir oyun stüdyosu kurmayı umuyoruz.” dedi.

Daha önce mobil oyun koleksiyonuna üç yeni oyun ekleyen Netflix, toplam oyun sayısını 17’ye çıkardı. Bunların tamamı şu an itibarıyla mobil uygulama üzerinden oynanabiliyor. Şu anda en yeni oyunlar arasında This Is A True Story; Shatter Remastered ve Into The Dead 2: Unleashed yer alıyor.

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