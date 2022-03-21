Netflix, Yeni Türk Dizisi Uysallar’ın İlk Fragmanını Yayınladı!

Hem dünyada hem de ülkemizde oldukça başarılı işlere imza atan Netflix, yeni Türk dizisi olan Uysallar için ilk fragmanı yayınladı.

Özellikle Hakan: Muhafız ile beraber Türk izleyicilerin dikkatini çeken Netflix, Aşk 101 ile yükselişini devam ettirdi. Son olarak Pera Palas’ta Gece Yarısı ile yeniden gündeme gelen Netflix, yeni dizisi olan Uysallar için bilgileri paylaşmaya başladı.

Uysallar dizisinde yer alacak isimlerde belli oldu. Öner Erkan, Uğur Yücel, Haluk Bilginer ve İbrahim Selim gibi usta isimlerin yer aldığı bu dizi, oyuncu kadrosu ile beklentileri yükseltmiş durumda. Uysallar’ın yönetmen koltuğunda ise Şahsiyet ile öne çıkan Onur Saylak yer alıyor.

İlk sezon için 8 bölümden oluşacak Uysallar, bir aile komedisi tadında olacak. İlk bölümü 30 Mart tarihinde yayınlanacak olan Uysallar’ın kaç sezon devam edeceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

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