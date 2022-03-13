Organize İşler Dizi Oluyor!

Önümüzdeki aylar içerisinde ülkemizde faaliyete geçecek olan Disney Plus, sinema tarihinin en iyi yapımlarından olan Organize İşler için 3 sezonluk dizi anlaşması sağladı.

2000’li yılların efsane yapıtlarından olan Organize İşler, bizlere keyifli zamanlar geçirdi. Özellikle film içerisinde geçen replikler günümüzde halen kullanmaya devam ediyor. Bir kaç ay önce Türkiye’de faaliyete geçeceğini duyuran Disney Plus, bu büyük yapıtı 3 sezonluk dizi olarak bizlere sunacak.

İlk filmi 2005 yılında izleyiciler ile buluşan Organize İşler, 2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı olarak devam filmini beyaz perdeye taşımıştı. Sinemaseverler filmin üçüncüsü beklerken, beklenmedik bir açıklama geldi ve dizi çekimleri yapılacağı açıkladı.

2022 yılında birçok ülkede faaliyet göstermeye başlayan Disney Plus, birçok büyük yapımı çatısı altına toplamaya başladı. Bu doğrultuda Türkiye’den birçok film ve yönetmen ile pazarlık halinde bulunan Disney Plus, ilk olarak Yılmaz Erdoğan ile anlaşma sağladı söyleniyor. Yapılan planlara göre, filmin devamı yerine 3 sezonluk bir dizi çekimleri için el sıkışıldı.

Bu anlaşma kesinleşirse, birçok Yılmaz Erdoğan yapımının da Disney Plus içerisinde yer alacağını tahmin ediyoruz. Organize İşler’in dizi aşamasında kimlerin olacağını ilerleyen günlerde öğrenmeyi planlıyoruz.

Star Trek: Strange New Worlds Fragmanı Yayınlandı!