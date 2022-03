Star Trek: Strange New Worlds Fragmanı Yayınlandı!

Orijinal Star Trek, “garip yeni dünyaları keşfedecek” bir yolculuk vaat etti. Yeni yaşam ve yeni medeniyetler aramak için. Daha önce kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek için! Ancak, Klingonları, Vulkanları veya Romulanları artık eski zamanlara atacak bir kısım geliyor.

Bu yılın ilerleyen saatlerinde Star Trek: Strange New Worlds çıkacak ve inanılmaz bir şekilde zamanı geri alıyor. Ve gökyüzü, daha önce hiç görmediğimiz ırklar ve dünyalar açısından sınır olarak kabul ediliyor.

Fragman bize Kaptan Kirk ve ekibinin Star Trek’in orijinal ana karakterleri olmadığını hatırlatıyor. Çünkü Kaptan Pike, Number One ve genç bir Spock ile tek bir pilot bölüm için The Cage’de geri geliyor. Pike ve Number One, Star Trek: Discovery 2. sezonda yeniden ortaya çıkmasaydı üzülürdük. Bu arada ilk tanıtım fragmanında Pike, amaç duygusunu yeniden keşfediyor.

Anson Mount, Discovery’nin 2. sezonundaki Christopher Pike rolünü; Una Chin-Riley/Number One rolünde Rebecca Romijn ve Spock rolünde Ethan Peck ile birlikte yeniden canlandırıyor. Şaşırtıcı bir şekilde Kirk’s Enterprise’dan iki karakter de dizide rol alacak. Celia Rose Gooding, Nyota Uhura‘yı canlandırırken, Jess Bush hemşire Christine Chapel rolüyle karşımıza çıkıyor.

Dizideki yeni karakterler arasında Dr. M’Benga (Babs Olusanmokun); Erica Ortegas (Melissa Navia) ve Hemmer (Bruce Horak) yer alıyor. Christina Chong; Kirk’ün nihai düşmanı Khan Noonien Singh ile bir şekilde akraba olan La’an Noonien-Singh’i oynayacak.