The Batman’in spin – off dizisi The Penguin, Batman hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Başrolüne Colin Farrell’in hayat vereceği bu dizi Gotham’ın en büyük gangsterinin hikayesini anlatacak. The Batman’in yan dizisi The Penguin ilk fragmanı yayınlandı. 8 bölümlük bir seri olarak tasarlanan The Penguin’in fragmanı içeriğimizde…

Batman’in Yan Dizisi The Penguin İlk Fragmanı Yayınlandı

Batman filminin devamı niteliğinde olan The Penguin, sınırlı bir Amerikan dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Eski adı HBOX Max olan Max platformunda yayınlanacak olan The Penguin, DC Comis karakteri Penguin’e dayanmakta. Suç draması türündeki dizinin başrolünde yukarıda da belirttiğimiz gibi Colin Farrell yer alıyor. Colin Farrell dizide Gotham yer altı dünyasının gangsteri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Matt Reeves’in yönetmenliğini yaptığı The Batman’ın spin off dizisi olan the Penguin 8 bölüm sürecek. Dizide Oz Cobb (Collin Farrell), Gotham City’nin yeraltı suç dünyasında gücünü artıran ve bu mecrada yükselen biri olarak karşımıza çıkıyor. Collin Farrell’in yanı sıra dizide Rhenzy Feliz, Cristin Milioti, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Clancy Brown, Deirdre O’Connell ve Michael Zegen gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

Bununla birlikte bu isimlerin, ana karakter Oz Cobb’un ailesinden mi suç ortaklarından mı yoksa düşmanlarından mı olduğu belli değil. Bu bilgileri ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Bununla birlikte görünen o ki The Penguin dizisi ile Penguin’in Batman’deki yeri tam olarak anlaşılacak.

The Penguin Ne Zaman Yayınlanacak?

The Penguin 2024 yılının son bahar aylarında MAX platformunda yayınlanması bekleniyor. Dizinin baş yapımcılığı Matt Reeves, Colin Farrell, Dylan Clark ve Lauren LeFranc tarafından yapılacak. The Penguin’in ilk 3 bölümü Craig Zobel tarafından yönetilecek.

The Penguin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

The Batman – Part 2 Ne Zaman Yayınlanacak?

The Batman’in spin – off dizisi The Penguin’in heyecanla beklendiği kadar, Batman’in devam filmi olan The Batman – Part 2 de bir o kadar merakla beklenmekte. Filmin yayınlanma tarihi 2 Ekim 2026 olarak deklare edildi. Bahse konu devam filmi hakkında henüz pek fazla bir detay bilinmiyor ancak, filmin The Penguin’i de kapsayan suç destanı üçlemesinden biri olacağı açıklandı.