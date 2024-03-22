House of Dragon 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden olan House of Dragon’dan 2. sezon fragmanı ve detayları geldi. Yeni sezonda bizleri Targaryen iç savaşı bekliyor.

HBO tarafından dünyaya servis edilen ve kısa sürede büyük bir başarı elde House of Dragon, 2. sezon hazırlıklarını tamamladı. İlk sezonunda büyük ilgi çeken dizi için bugün 2 fragman yayınlandı. Merakla beklenen ikinci sezonda bizleri Targanyen ailesinin iç çatışmaları karşılıyor.

HBO, Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent’in taraflarını temsil eden iki fragman paylaştı. “Siyah” ve “Yeşil” olarak adlandırılan tanıtım videoları, iki hane arasındaki bölünmenin onarılamayacak kadar büyüdüğünü gösteriyor.

House of Dragon’un merakla beklenen 2. sezonu, 16 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacak. HBO Max üzerinden yayınlanacak dizi de heyecan verici bir sezon bizleri bekliyor.

Alien Romulus Fragmanı Yayınlandı, İşte Detaylar!