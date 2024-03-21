Alien Romulus Fragmanı Yayınlandı, İşte Detaylar!

Korku filmi yönetmeni olarak da bilinen Fede Álvarez tarafından yönetilen Alien Romulus, 2024 yaz aylarında izleyici ile buluşacak. Bilim – kurgu ve korku öğelerinin ön plana çıktığı Alien serisinin yeni filmi Alien Romulus fragmanı yayınlandı. Bu film ile seri bilim kurgu tarzından daha çok korku tarafına yoğunlaşıyor. Aslında Romulus serinin yeni bir filmi olsa da bir devam filmi yerine farklı bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak, işte detaylar…

Alien Romulus Fragmanı Yayınlandı

Korku ve bilim kurgu tarzında sinema severlerin en beğendiği serilerden biri olan Alien’in yeni filmi yakında vizyona girecek. İlk fragmanı yayınlanan Alien Romulus Ridley Scott yerine korku filmleri ile ün salmış Fede Álvarez tarafından yönetilmekte. Alien serisini son yapımı Covenant’a devam filmi niteliğinde olmayan Romulus, ayrı bir evrende, ayrı bir hikaye anlatacak.

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Alien Romulus 2024 Ağustos ayında vizyona girecek ve bu kapsamda yapımcı 20th Century Studios tanıtım çalışmalarına başladı. Tanıtım faaliyetleri bağlamında ilk fragmanı yayınlanan film, özellikle korku filmi severleri oldukça sevindirdi diyebiliriz. Alien Romulus trailerı filmin hikayesi hakkında fazla bir bilgi vermiyor aslında ancak fragmandan yapımın “korku” tarafının ağır bastığı anlaşılmakta. Görünene göre filmde bilim kurgu öğeleri azalmış denilebilir.

Filmin yönetmeni Fede Alvarez; Don’t Breathe ve Evil Dead gibi ses getiren ünlü korku filmlerinin yönetmeni olduğundan Romulus’un da korku filmine evrilmesi aslında şaşırtmadı. Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Alien Romulus filminin başrollerinde 2023 yılında Priscilla filmindeki başarısıyla göz dolduran Cailee Spaeny yer alıyor. Spaeny’nin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Aileen Wu ve Archie Reneaux gibi genç oyuncular yer almakta. Serinin diğer filmlerinden daha düşük bir bütçeye sahip olan Alien Romulus, genç ve yeni isimleri kadrosunda toplamış bulunuyor. Filmin, serinin diğer yapımlarından daha düşük profilli olması beklenmekte.

Alien Romulus Ne Zaman Vizyona Girecek?

Yapımcı stüdyo 20th Century Studios daha önce beklenen başarının yakalanamadığı Alien: Covenant filminin ardından artık bu seriye yüksek bütçeler ayırmayı düşünmüyor. Bunun yerine düşük miktarlar harcayarak ve korku ögelerine daha çok yer vererek serisi sürdürme niyetinde. Başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek. Yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Alien Romulus 16 Ağustos 2024 tarihinde gösterime girecek.