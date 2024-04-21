Son Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmi Geliyor!

Son zamanların en iddialı bilim kurgu filmlerinden birisi olacak yapımın oyuncu kadrosunda Ryan Gosling yer alırken, Miller/Lord ikilisi yönetmen koltuğunda oturacak.

Teknolojinin gelişme ile beraber bilim kurgu filmleri günümüzde farklı bir boyuta evrildi. Özellikle büyük stüdyoların piyasaya sürdüğü yeni bilim kurgu filmleri izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni bilim kurgu filmi, Amazon MGM Studios tarafından dizayn edilecek. Andy Weir’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Project Hail Mary” filmi şimdiden tüm gözleri üzerine çekti.

Filmde, onursal “Saturday Night Live” üyesi Ryan Gosling başrolde yer alacak ve yönetmenliğini “The Lego Movie” ve “Solo: A Star Wars Story”nin en iyi sahnelerinin arkasındaki ikili Phil Lord ile Christopher Miller üstlenecek. Lord, aynı zamanda az bilinen “Spider-Man: Into the Spider-Verse” filminin de yazarıdır.

2026 için birçok unsur değişkenlik gösterse de şimdilik bizleri heyecana sokmaya yetti. Ayrıca 2026 yılında, The Mandalorian & Grogu”, “Rey Skywalker” filmi, “The Super Mario Bros. Movie”nin devamı, “Toy Story 5”, “The Batman Part II” gibi birçok dev yapımda vizyona girecek. 2026 şimdiden sinemaseverlerin en çok beklediği yıl konumda.

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