Doctor Who’nun Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Dizi tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Doctor Who için 14. sezon fragmanı yayınlandı. Disney+’da ekrana gelecek dizide bizleri muhteşem olaylar bekliyor.

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca takipçisi olan ve yeni bölümleri için izleyenlere gün saydıran Doctor Who’dan yeni sezon bilgisi geldi. Geçtiğimiz sezon bizleri iyi bir deneyim yaşatan oyuncular, bu sezonda ekran başında olacak.

Yeni Doktor ve Ruby’nin TARDIS ile atıldığı maceraları izleyeceğimiz 14. sezonda Jemma Redgrave, Bonnie Langford, Ruth Madeley ve Yasmin Finney önceki sezonlardaki rollerini tekrarlayacak. Doctor Who serisine yeni katılan isimler ise Jonathan Groff, Aneurin Barnard, Lenny Rush, Indira Varma ve Jinkx Monsoon olacak.

Doctor Who’nun Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde Disney+’ta yayınlanacak yeni sezonu 10 Mayıs’ta başlayacak.

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