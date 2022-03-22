En İyi ve En Sıcak Yaz Filmleri

Yaza hazırlanırken, ruhunuzu kıpır kıpır edecek yaz filmleri mi arıyorsunuz ? O halde doğru yere geldiniz. Yazı size tamamen hissettirecek en iyi yaz filmleriyle karşınızdayız. İşte en iyi yaz filmleri listemiz.

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Clueless

Cher Horowitz okuduğu lisenin en popüler kızıdır ve çevresindeki hemen herkes ona hayranlık duymakta ve giyim stilini takip etmektedir. Cher’in en büyük zevki çekingen ve içine kapanık görünen öğrencileri tespit edip onların görünümünü değiştirmektir. Böylece yardım ettiği herkes bambaşka birine dönüşür ve hayatı tamamen değişir. Cher’in son ‘projesi’ Tai isimli asosyal sınıf arkadaşıdır. Ne var ki bu süreç hepsinin hayatlarında yeni bir sayfa açacaktır.

The Kings of Summer

Ergenliğin eşiğinde olan Joe Toy, bekar olan babası Frank’ın hayatına karışmasına artık tahammül edememektedir. Özgürlüğünü ilan eden Joe, en yakın arkadaşı Patrick ve tuhaf bir çocuk Biaggio ile birlikte ormana kaçıp orada kendilerine bir ev inşa ederler. Derme çatma evleri bittiğinde artık onlar kendi hayatlarının efendisidir.

The Way, Way Back

14 yaşındaki Duncan, utangaç bir çocuktur. Duncan’ın annesinin erkek arkadaşı Trent, yaz tatilini hep birlikte geçirmeyi teklif eder ve onları sahildeki evine davet eder. Trent, bu tatilin Duncan’a iyi geleceğini ve birçok kızla tanışacağını düşünür. Fakat işler Duncan için iyi gitmez. Trent’in kızı Steph onunla vakit geçirmek istemez, Duncan’ın utangaç tavırları ise onun başkalarıyla tanışmanı engeller. Bir su parkında çalışmaya başlayan Duncan, parkın müdürü Owen ile yakın arkadaş olur. Bu arkadaşlık Duncan’a çok iyi gelir ve Owen sayesinde yeni bir yaşama sahip olur.

Komik Tuzak

Hallie,Kaliforniyalı eğlenceli bir kızdır.Annie ise Londralı bir asildir. Hiçbir ortak noktası olmayan bu ikili tesadüfen yaz kampında karşılaşırlar ve aslında çok önemli bir ortak özellikleri olduğunu keşfederler…Onlar tek yumurta ikizleridir. Şimdi tek amaçları tüm hünerlerini kullanıp anne ve babalarını bir araya getirmektir.

Whip It!

Teksas’taki yaşam Bliss Cavendar’a iki seçenek sunmaktadır: Futbol ya da güzellik yarışması. Bu iki kategori, cinsel rollere göre paylaştırılmıştır. Bliss bu monotonluktan ve seçeneksizlikten her gün daha çok bunalmaktadır. Eski güzellik kraliçesi olan annesi, Bliss’in de aynı yoldan gitmesini istemektedir. Daha sert ve erkeksi özelliklere sahip olan Bliss’in ise planları çok başkadır.

Yaz Aşkı

1987 yazıdır. James Brennan kolejden yeni mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası hayalindeki Avrupa turu planlarını yaparken ailesi bu tatil için ona para veremeyeceğini öğrenir. Ailesi tarafından New Yok’ta bulunan Adventureland isimli lunaparkta çalışmaya zorlanan James, dünyadaki en kötü işi bulmuştur. Orada başına türlü belalar gelecektir. Fakat orada çalışan Em Levin’in hayatına girmesiyle bu yaz aslında düşündüğünden güzel sonuçlanacaktır.

Hot Summer Nights

Kavurucu bir yaz mevsiminde, Amerika’nın Cod Burnu’nda geçen “Hot Summer Nights”, Daniel adında şehre yabancı ve utangaç bir gence odaklanıyor. Asi komşusu ile birlikte ot satma işine girerek boyundan büyük işlere işlere kalkışan Daniel, bir de iş ortağının gizemli kız kardeşine aşık oluyor. Bir yandan şehre yaklaşmakta olan kasırga ile de gerilim en üst düzeye çıkıyor.

Monte Carlo

New Jersey’li dört arkadaşın Monte Carlo’da kendilerine zengin imajı vererek çılgın bir tatil yapmalarıı ve zengin erkekler aramaları anlatılıyor. Fakat güzel kadınlar bir hata sonucu kendileriyle aynı amacı taşıyan sahte zengin erkeklerle tanışıyor.

The Kissing Booth

Elle Evans’ın ilk öpücüğü, lisesinin bahar festivalinde düzenlenen bir oyunda gerçekleşmiştir. Elle, en yakın arkadaşı Lee’nin abisi ve gizli aşkı olan Noah ile öpüşmüştür ve bu öpücük bir ilişkinin ilk adımı olmuştur. Fakat şöyle bir sorun vardır: Lee ve Elle arasındaki arkadaşlık kurallarına göre bu ilişki kesinlikle gerçekleşemez. Elle, ya kalbinin sesini dinleyip Noah ile birlikte olacaktır, ya da kurallara uyup Lee ile arkadaş olmaya devam edecektir.

Son Şarkı

Problemli bir ergenlik geçirmekte olan genç bir kızın sevimli bir sahil kasabasında yaşadığı romantik aşkı ve babasıyla yeniden kavuşmalarını konu alan filmin çekimleri 15 Haziran 2009’da başlayıp 18 Ağustos 2009’da son bulmuş ve çekimlerin çoğu bu güzel adada geçmiş. Unutulmayacak ilk aşklarla her zaman tanınabilecek ikinci şansların birbirini izlediği bu aile, arkadaşlık ve kurtuluş hikâyesinde baba, iletişim kurmak için çareyi kızıyla tek ortak paydaları olan müzikte bulacaktır.

Büyük Dalga

Dalgalara tutkun Anne Marie ile sörf tahtasının arasına kimsenin girmesi mümkün değil. Sahilde kız kardeşi ve arkadaşı ile küçük bir kulübede yaşayan Anne, her gün güneş doğmadan önce uyanıp dalgalara meydan okumak için sörf tahtası ile denize açılıyor. Anne’in en büyük hayali bir sonraki sörf yarışında bir derece elde etmek. Hayal ettiği yarışma için gün sayarken karşısına çıkan futbol oyuncusu Matt Tollman’a aşık olunca yalnızca sörf tahtası üzerindeki dengesi alt üst olacaktır.

Aquamarine

Büyük ve zorlu bir fırtınanın ardından güzel ve etkileyici bir deniz kızı olan Aquamarine kendini kıyıda bulur. Karşılaştığı iki genç kızın ise hayatları onu gördükleri andan itibaren değişecektir. Güzel deniz kızı bir cankurtarana aşık olduğunda ise bu iki genç kızdan sevdiği erkeğin kalbini kazanmak için yardım ister.

The Last Summer

Lise yıllarının sonu ayrı bir heyecan içerir. Sınav stresini artık arkalarında bırakan öğrenciler, üniversiteye başlamadan önceki yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarabilir. Şikago’da yaşayan bir grup genç de, hayatlarının bu dönüm noktasındaki yaz tatillerinde gönüllerince eğlenmeyi planlar. Üniversiteye gitmeden önceki son yazlarında arkadaşlık, aşk ve aile ilişkilerinde bir yolculuğa çıkan gençler, bir yandan da yetişkin olmanın beraberinde getirdiği sorunlarla başa çıkmaya çalışır.

Girls Trip

Bir zamanlar aralarından su sızmayan dört yakın arkadaş, zamanlar birbirlerinden uzaklaşır. Ancak içlerinden biri iş gezisine çıkması gerektiğinde, bunu yıllar sonra yeniden toplanmak için bir fırsat olarak görür. Hayatlarında türlü sorunlarla boğuşan dört kadın, beraber çıktıkları bu kış tatili sayesinde kaybettiklerini düşündükleri bağları yeniden canlandırma fırsatı bulur.

In The Heights

Washington Heights’te çeşitli karakterleri odağına alan filmde, Usnavi’nin hayatı gözler önüne seriliyor. Bir market sahibi olan Usnavi, aynı zamanda Küba’lı komşusuna bakmaktadır. Bu sırada Usnavi’nin çocukluk arkadaşı Nina mahalleye geri döner ve ailesine bir sürpriz yapmak istemektedir.

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