En İyi Bahar Filmleri 2022

Baharın kapımızı çalması an meselesi. Mis gibi çiçekler, güneşin kendini göstermesiyle ortaya çıkan gezme isteği ve harika hislerle baharı kucaklamamıza az kaldı. Fakat baharı her an yaşamak isteyenler için en iyi bahar temalı filmleri sizler için bir araya getirdik.

Aşk ve Gurur

18.yüzyıl sonlarında, sınıf bilincinin hakim olduğu İngiltere’de beş kız kardeş olan Bennet’lar – Elizabeth veya Lizzie, Jane, Lydia, Mary ve Kitty, annelerinin iyi bir koca bulup geleceklerini güvence altına alma hayalleriyle büyütülmüşlerdir. Fakat, neşeli ve zeki bir mizaca sahip olan Elizabeth, kendisine düşkün olan babasının da desteğiyle hayatını daha farklı ve dolu dolu yaşamak için çabalamaktadır.

Aşıklar Şehri

Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır.

The Prom

Dee Dee Allen ve Barry Glickman New York tiyatrolarının önde gelen oyuncuları arasındadır. Son projeleri Broadway’de yüksek bütçeli bir tiyatro oyunu olan ikili büyük bir krizin ortasındadır. Bu oyun ikisinin de kariyerini bitirmiş ve fiyasko ile sonuçlanmıştır. Indiana’da yaşayan Emma’nın ise kendi sorunları vardır. Okul balosuna kız arkadaşı ile katılması müdür tarafından yasaklanmıştır. Bu durum Dee Dee ve Barry için bir fırsat doğurur. Ünlü oyuncular olan Angie ve Trent ile halkın gözündeki imajlarını düzeltmek için yola koyulurlar.

High School Musical 3: Senior Year

Troy ve Gabrielle ikilisi, artık coşkun lise zamanlarına veda etme zamanlarına yaklaşmıştır. Üniversite hayatlarını ayrı yerlerde sürdürmeleri ve birbirlerinden uzağa düşecek olmalarıyla yüzleşmişlerdir. Yaşam herkesi bambaşka yerlere sürüklemektedir. Ancak Wildcats lisesi olarak son defa hep birlikte bir farklı deneyim yaşama şansları vardır. Yaşadıkları okul geçmişlerini, aşklarını, üzüntü ve deneyimlerini, geleceğe dair korkuları ve umutlarını bir müzikale dökecekler ve harika bir final yapacaklardır. Hepsi artık daha iyi müzik yapıyor, daha iyi dans numaraları sergiliyorlar, içlerindekini daha iyi yansıtıyorlardır.

Aşk Kupası

Lindsay’in hayatında her şey kusursuz gitmektedir. İş yaşamında oldukça başarılı olan güzel kadın sonunda aradığı aşkı da bulmuştur. Yaz tatilinin keyfini çıkaran lise öğretmeni Ben istediğinden de iyi bir eş adayıdır. Ancak yazın sonu gelip de beysbol sezonu açılınca Lindsay’in kusursuz ilişkisi tam bir aşk üçgenine döner. Ben’in sakladığı gerçek aşkı ortaya çıkmıştır, Boston Red Sox. Yakışıklı öğretmenimiz tam bir beysbol fanatiğidir ve gözü 28 oyuncudan başka bir şey görmez. Lindsay’in mükemmel ilişkisi ile ilgili karar verme zamanı gelmiştir. Ya kusursuz erkeği olmadan yoluna devam edecek ya da bu aşk üçgeni içinde yaşamayı öğrenecektir.

A League Of Their Own

İkinci Dünya Savaşı sırasında, tüm erkekler savaşmakla meşgullerken çok sayıda iş açıkta kalır ve bu yerleri kadınlar doldurur. Beyzbol takımının sahipleri, sektörün tamamen hareketsiz kalmasını istemedikleri için kadınlardan bir takım kurmaya karar verirler. Dünyanın her tarafından kadın oyuncu bulmak üzere öncü birlikler gönderilir. İçlerinden biri Oregon’ın dışına çıkar ve inanılmaz bir yeteneği olan Dottie Hinson’ı bulur. Kendisine gidip onu takıma davet eder ancak kadın bununla pek ilgilenmez. Ancak Dottie’nin kız kardeşi Kit, Oregon’dan kurtulmak istediği için bu teklife kendisinin aday olduğunu söyler.

Field of Dreams

Ray Kinsella, mısır tarlası olan bir çiftçidir. Bir süredir sürekli olarak tarlasını beyzbol sahasına çevirmesini söyleyen garip sesler duymaktadır. Joe Jackson ve 1919 Dünya Kupası’nda oynamaları yasaklanan Chicago White Sox takımının diğer yedi oyuncusunun hayaletlerinin de tarlanın üzerinde görünmesi sonucu, Ray Kinsella yapması gereken konusunda iyice ikna olur. Çevresindeki bütün itirazlara rağmen mısır tarlasını beyzbol sahasına çevirir.

Bahar Tatili

Faith, Brit, Candy ve Cotty müthiş bir bahar tatili geçirmenin hayalini kuran dört çılgın arkadaştır. Fakat sıradan genç kızlardan farkları, uçuk planlarıdır. Fakat biriktirdikleri paralar yola ancak yetince, çareyi ciddi bir soygun yapmakta bulurlar ve de başarırlar! Şimdi ellerinde tatil boyu deli gibi eğlenecekleri kadar çok paraları vardır. “Her genç” gibi bahar tatilinde partinin ve kokainin dozunu kaçırınca kendilerini kodeste bulurlar. Tam kurtulamayacaklarını düşünürken, Alien adında bir adam çıka gelir ve bu kızların kefaletini ödeyip, serbest kalmalarını sağlar.

Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi

Bianca, okuduğu üniversitede herkesi kendine hayran bırakan güzeller güzeli bir kızdır. Ablası ise sürüp giden tüm hayatı boyunca nedense erkeklere hiç ilgi duymamıştır. Bianca’nın yaşamı da ablasının bu çekinik tercihleri tarafından şekillendirilmektedir. Zira ailevi kuralları vardır. Bu kurallara göre iki kardeşin aynı anda sevgilisi olmadığı sürece, kimsenin sevgilisi olmayacaktır. Bianca bu durumun içerisinde kendisine yarar sağlayabilecek planlar yapmaya koyulur.

Booksmart

Molly ve Amy, akademik olarak oldukça başarılı iki genç kızdır. Liseden mezun olmalarına kısa bir zaman kalmışken Molly ve Amy, lise hayatlarının çoğunu ders çalışarak geçirmiş olduklarını fark eder. Böyle olunca henüz mezun olmamışken daha fazla eğlenmeleri gerektiğine karar verirler. Onlarla aynı yaşta olan diğer gençlerden geri kalmamak için ise dört yıllık eğlencelerini bir yıla sığdırmaya çalışacaklardır.

Dude

Dude, dört yakın arkadaşın hikayesini anlatıyor. Lisede okuyan 4 arkadaş, okulun bitmesine 2 hafta kala hayatın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Gençler sevdiklerinin ölümü, zamanın hızlı akışı, en yakın arkadaşından ayrılma gibi büyük değişimlerle mücadele etmeye çalışıyor.

Alex Strangelove

Lise son sınıf öğrencisi olan Alex’in hayatında her şey yolundadır. Dersleri iyidir, kız arkadaşı Claire ile mükemmel bir ilişkisi vardır ve eğlenceli bir arkadaş grubuna sahiptir. Fakat gittiği bir partide eşcinsel olan Elliott’la tanıştığında işler karmaşıklaşır. Yakışıklı ve çekici bir çocuk olan Elliot, Alex’e aşık olur. Elliotla zaman geçirdikçe hayatı öğrenmeye başlayan Alex, kendini ve cinselliğini keşfettiği eğlenceli bir yolculuğa çıkar.

Aşk Engel Tanımaz

William Thacker, Batı Londra’nın değişik bir yöresi olan Notting Hill’de yaşamaktadır. Eşinden boşanmış olan William, evini biraz tuhaf olan Spike adlı biri ile paylaşmaktadır ve Notting Hill’in tam merkezindeki Pazar caddesinde Portobello Road’da bir kitabevinin sahibidir. Bir gün dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott’un dükkanına gelmesi ile William’ın yaşamının akışı değişir. Birbirini takip eden komik olaylar sonunda Anna ile William çıkmaya başlarlar.

Gizli Bahçe

Hindistan’da yaşayan Mary Lennox, ebeveynlerinin ölümü üzerine İngiltere’de yaşayan amcası Lord Archibald Craven’in yanına gider. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mary, kaldığı malikaneyi keşfetmeye çalışırken gizli bir bahçe keşfeder. Harap halde bulunan bahçeyi düzenlemeye çalışan Mary, burada farklı bir dünya kurar.

Eat Pray Love

Efsanevi aktrist Julia Roberts’in Pretty Woman (Özel Bir Kadın) sonrası romantik komedi zincirlerine eklenen bir yapım ile karşı karşıyayız. Elizabeth Gilbert’in filmle aynı ismi taşıyan ve kendi hayat deneyiminden yola çıkarak yazdığı ses getirici kitaptan beyazperdeye uyarlanan filmde, acılı bir boşanmanın ardından kendini bulma ümidiyle İtalya, Hindistan ve Bali’yi kapsayan uzun bir gezi turuna çıkan Elizabeth’in hikayesini anlatılıyor. Tabi ki bu geziyi genç kadın için unutulmaz kılacak olan şey, yakışıklı Latin erkeği Javier Bardem’in canlandırdığı Felipe’nin Elizabeth’in kalbini çalması olacaktır.

Büyük Balık

William Bloom, babası kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, aile evine geri döner. Gezgin bir satıcı olan babasını yakından tanımak için, efsanevi bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar. Babasının yaşadıklarına dair efsaneler ve mitler, bir puzzle’ın parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını zaferleriyle ve zaaflarıyla ortaya dökecektir.

Mamma Mia

Merly Streep’in en eğlenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie babasız büyümüş ve bunun hasretini çeken, güzel bir kızdır. Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden Sophie Sheridan’ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA’nın hit şarkıları eşliğinde anlatılır. Sophie Sheridan evlenecek yaşa gelmiştir. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna’nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir çapkın kadındır aslında ve kızının gerçek babasının kim olduğunu bilmemektedir.

Mesajınız Var

Kalabalık New York şehrindeki milyonlarca yalnız insandan biri olan Joe Fox, hayalini kurduğu kitapçıyı açmak üzeredir. Boş vakitlerini bilgisayar başında geçiren Joe, chat kanallarından birinde tanıştığı bir kadınla samimi bir dostluk kurmaya başlar. Kely isimli bu kadın kendine ait kitapçısında çocuk kitapları satan sevimli ve içten bir kadındır. İkili konuştukça birbirlerine dair onlarca ortak nokta fark ederler ve aralarındaki ilişki büyülü bir bağa dönüşmeye başlar. Zamanı gelip buluşmaya ve tanışmaya karar verdiklerinde ise şaşırtıcı bir sürpriz kapıdadır.

Ritüel

Ritüel, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç’te yerel bir pagan kültürünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. Geleneksel Midsommar festivaline katılmak isteyen Dani ve Christian, üniversiteden arkadaşları ile birlikte İsveç’e doğru yola koyulur. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, İsveç’in köyünde gerçekleştirecekleri bu tatili ilişkilerini kurtarmak için son şans olarak görür. Çılgın tatillerini geçirecekleri mekanı gören gençler, yemyeşil cennete benzeyen mekanı fazlasıyla sever. Ancak bir süre sonra yerel kutlamaların ve pagan ritüellerinin yapıldığı bu yerin pek de düşündükleri kadar masum olmadığını anlarlar.

The Sound of Music

Maria öylesine hayat dolu ve çoşkulu bir genç kadındır ki manastır hayatı aslında hiç de onun ruhuna hitap etmemektedir. En sevdiği şey dağlara çıkıp şarkı söylemektir. Bu yüzden de genelde birçok dersi kaçırır. Bu duruma bir çare arayan Baş Rahibe Peggy, sorumluluk alması için Maria’yı bakıcı olarak karısını yeni kaybetmiş, 7 çocuklu Kaptan Von Trapp’ın yanına gönderir. Kaptan Trapp’ın çocuklarının haylazlığı yüzünden bütün bakıcılar bir süre sonra işi bırakmaktadırlar. Maria ise iyimserliği ve sevecenliğiyle hem kaptanın güvenini hem de çocukların sevgisini kazanacaktır.