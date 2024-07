Alien: Romulus Filminden Son Fragman Yayınlandı!

Sinema tarihinin en çok sevilen film serilerinden olan Alien, yeni filmi Alien: Romulus için artık sona yaklaştı. Vizyon tarihi yaklaşırken film için son fragman yayınlandı.

Belki bir dönemin en çok izlenen film serilerinden olan, adını oyunlar ve oyuncaklar yapılan Alien, artık hasreti bitiriyor. Bu yaz bizleri muhteşem bir bilim kurgu filmi bekliyor. 16 Ağustos ile beraber vizyona girecek film için son fragman nihayet yayınlandı.

Kronolojik olarak Ridley Scott’ın Alien filmiyle James Cameron’ın Aliens filmi arasında geçeceği belirtilen Alien: Romulus’un yönetmen koltuğunda Evil Dead, Don’t Breathe ve The Girl in the Spider’s Web gibi filmlere imza atan Fede Alvarez oturuyor. Oyuncu kadrosunda Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Aileen Wu gibi isimlerin yer aldığı film, 16 Ağustos 2024’ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber eski birçok yapım yeni teknoloji ile beraber yeni yüzlerini bizlere gösteriyor. Bundan öncede bilim kurgu filmleri yeni teknoloji ile yeniden çekilmişti ancak büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştı. Alien: Romulus’un nasıl olacağı tüm sinemaseverleri heyecanlandırmış gibi görünüyor.

Mutlaka izlemeniz gereken keşfedilmemiş 5 anime