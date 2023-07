Mutlaka izlemeniz gereken keşfedilmemiş 5 anime

Animeler çağımızın en popüleri olarak göze çarparken, kalabalık bir kitleyi de arkasında sürüklüyor. Çoğu kişi en iyi ve en popüler animelere göz atmayı severken bazı keşfedilmemiş/değer görmemiş animeler ise rafların arasında tozlanmaya mahkum oluyor. Fakat hakiki bir anime izleyiciyseniz bu underrated olarak da tanımlanan animelere mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. İşte sizin için derlediğimiz o 5 anime…

Mushi-Shi

Mushi-Shi, onu inceleyenler için beğenilen bir anime dizisi, ancak hak ettiği değeri pek de görmüyor. Mushi-Shi, hikaye anlatımında son derece farklı ve zaman ayırma hususunda çoğu animeyle örtüşmeyen bir tarzı baz alıyor. Üstelik doğaüstüne dair benzersiz bir yaklaşımı tercih ediyor.

Artland tarafından canlandırılan ve Yuki Urushibara’nın aynı isimli mangasından uyarlanan Mushi-Shi, mesleği Mushi’leri, etraflarındaki dünyayla ilişkilerini ve insanlarla nasıl etkileşim kurduklarını incelemek etrafında dönen Ginko’yu takip ediyor. Tematik olarak derin ve antolojik bir yapıya sahip olan Mushi-Shi, sürükleyici bir anime.

Darker Than Black

Kıdemli stüdyo Bones (Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Mob Psycho 100 ) tarafından canlandırılan bir bilim kurgu dizisi olan Darker Than Black, cehennemin kapısı olarak bilinen bilimsel bir anomalinin gökyüzünde açıldığı Japonya’nın kurgulanmış bir versiyonunda geçiyor.

Bu anime, müteahhitler olarak bilinen insanüstü insanların çeşitli işler için istihdam edilmesinin yolunu açıyor. Dizi, neo-noir bilimkurgu dünyasında etkileyici bir dünya inşa ediyor. Savaşın siyasi ve ekonomik zulmü üzerine sosyal bir yorum işlevi görürken, Cehennem Kapısı’nı çevreleyen baştan çıkarıcı gizemle noktalanıyor.

91 Days

Aksiyon sevenleri buraya alalım. Cesur ve sağlam hikayeler arayanlar için 91 Days sürükleyici bir anime. Suka stüdyosu tarafından canlandırılan 91 Days, aynı zamanda bir dönem parçası olarak da hizmet veren, suç karası atmosferi ile sahiden de daha fazla izlenmeyi hakediyor.

Ailesini öldüren İtalyan mafyasından intikam almak için uzun ve kanlı bir göreve çıkan Angelo Lagusa’nın etrafında dönen film, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1930’lardaki Yasak döneminde geçiyor. 91 Days, acımasız, sert bir intikam hikayesidir, yeraltı suç dünyasını betimlemesini harika bir şekilde izleyicisine sunuyor.

Ping Pong the Animation

Spor temalı anime en popüler alt tür olmasa da Hajime no Ippo ve Haikyuu!! ana akıma girmeyi başardı. Ancak son uyarlamalara kıyasla gözden kaçan bir dizi, Ping Pong the Animation oldu. Tatsunoko Production tarafından canlandırılan ve Taikyo Matsumoto’nun mangasından uyarlanan Ping Pong the Animation, dünyanın en iyi masa tenisi oyuncularına karşı rekabet etmeye çalışan iki liseliyi konu alıyor.

Great Pretender

Wit Studio, Vinland Saga’nın ilk sezonundan Attack on Titan’ın ilk üç sezonuna kadar etkileyici bir anime kataloğuna sahip. Bununla birlikte, stüdyonun en hafife alınan çabalarından biri, Great Pretender olabilir.

Orijinal bir Netflix animesi olan bu dizi, türdeki en şaşırtıcı derecede canlı sanat yönetmenliklerinden birine sahip. Netflix’te yayınlanan harika animelerden biri olsa da hakettiği değeri görmesini umuyoruz.