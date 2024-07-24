Joker 2 Filminden Fragman Yayınlandı!

İlk filmi ile beraber büyük bir beğeni toplayan Joker, serinin ikinci filmi ile beraber seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihine kısa bir süre kalırken, film için merakla beklenen fragman yayınlandı.

Çıkardığı Joker oyunculuğu ile beraber en iyi erkek oyuncu dalında oscar ödülüne sahip olan Joaquin Phoenix, serinin ikinci filminde de izleyenleri şaşırtacak gibi görünüyor. Diğer yandan Joker için Harley Quinn oldukça öneme sahip. Bu rolde de başarılı sanatçı Lady Gaga karşımıza çıkacak. Lady Gaga’nın performansı tam bir bilmece. Birçok izleyen Harley Quinn rolünde başkasının oynamasını isterken, bazı seyircilerde oyuncu kadrosundan memnun.

Joker: İkili Delilik’te (Joker: Folie à Deux) Phoenix ve Lady Gaga ikilisine Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor. Todd Phillips’in ilk filmde olduğu gibi yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4 Ekim 2024’te sinemalarda gösterime girecek.

4 Ekim 2024 tarihi ile beraber sinemaseverler Joker: İki Delilik filmine kavuşacak. Ülkemizde de birçok izleyeni olan film, şimdiden büyük merak uyandırıyor.

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