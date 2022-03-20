Netflix, Tekken: Bloodline Fragmanını Yayınladı!

Çocukluğumuzun en popüler oyunlarından olan Tekken’in animesi yapılıyor. Günümüzün en büyük dizi film şirketlerinden Netflix, 2022’e yayınlanacak olan Tekken: Bloodline için ilk fragmanı yayınladı.

Son zamanlarda animelere ayrı önem veren Netflix, kendi bünyesine yeni bir anime eklemeyi planlıyor. 1990’ların popüler oyunu olan Tekken için anime çalışmalarına başlayan Netflix, Tekken 3’te karşımıza çıkan Jin Kazama’ya odaklanacak. Bu doğrultuda Netflix, anime için ilk fragmanı animeseverlerle paylaştı.

Zamanında hakkında pek çok film yapılan Tekken, Netflix tarafından anime dünyasına katılacak. Tekken hayranı hem ülkemizde hem de dünya üzerinde oldukça fazla sayıda, bu doğrultuda yapılacak işin çok detaylı ve güzel olması gerekiyor.

Netflix uyarlaması ise beklenenin aksine animasyon filmi veya dizisi olarak değil, anime olarak karşımıza çıkıyor. Tekken: Bloodline olarak isimlendirilen yapımın başrolünde Jin Kazama’yı görüyoruz. Ardından Mishima ailesinin mirası ve bolca doğaüstü güç göreceğimiz The King of Iron Fist turnuvası da hikayeye dahil oluyor.

2022 yılı içerisinde animeseverler ile buluşacak olan Tekken: Bloodline, şimdiden anime izleyicilerini heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

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