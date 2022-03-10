Netflix’in Yeni Filmi Metal Lords’un Fragmanı Çıktı

İlk bakışta, Game of Thrones’un ortak yaratıcısı ve Harold ve Kumar’ın yapımcısı, heavy metalle dolu bir gençlik komedisini hayata geçirmek için tuhaf bir isim gibi görünüyor. Fakat inanın bize yanılacaksınız.

Filmin konusundan biraz bahsedelim. Hunter ve Kevin, heavy metali çok seven ve kendi gruplarını oluşturan iki lise öğrencisidir. Ne yazık ki, ikili olarak yetenekleri yapmak istedikleri müziğin gerisinde kalır.

İşte burada Emily devreye girer. Göletin karşısından gelen bU öğrenci; Hunter ya da Kevin’in beklediği gibi olmasa da içinde biraz metal vardır. Ama onsuz gerçek bir grup olamazlar.

Kevin, Emily’yi viyolonsel becerileri için işe alır; ancak Emily romantik bir şekilde onun peşinden gider. Hunter’ın Emily’nin hayatındaki yeni varlığı tarafından bu kadar tehdit edilmesinin sebeplerinden biri de budur.

Adrian Greensmith ve Jaeden Martell filmde sırasıyla Hunter ve Kevin olarak rol alıyor; Isis Hainsworth ise Emily’yi oynayacak. Brett Gelman, Dr. Sylvester rolünde, Sufe Bradshaw Dean Swanson rolünde, Katie O’Grady, Laurie Schlieb rolünde; Michelle Mao Lisa Randall rolünde, Noah Urrea, Clay Moss rolünde, Analesa Fisher, Kendall Sarn rolünde ve Rachel Pate ise Bayan Johnson rolünde olacak.

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