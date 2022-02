Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Mart 2022)

Bridgerton'un merakla beklenen ikinci sezonu ve Riverdale'in 6. sezonu bu ay izleyicinin beğenisine sunulacak. Ayrıca Once Upon a Time: Happily Never After, Human Resources, Pasta mı? Değil mi? ve Cracow Monsters adlı yepyeni diziler de bizi bekliyor. Harika filmler de cabası... Gelin Mart ayında çıkacak yeni içeriklere bir göz atalım