Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Mart 2022)

Netflix, 2022’nin üçüncü ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek baharı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix, bu ay da harika içeriklere imza etmek için kolları sıvadı. Bridgerton’un merakla beklenen ikinci sezonu ve Riverdale’in 6. sezonu bu ay izleyicinin beğenisine sunulacak. Ayrıca Once Upon a Time: Happily Never After, Human Resources, Pasta mı? Değil mi? ve Cracow Monsters adlı yepyeni diziler de bizi bekliyor. Harika filmler de cabası…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

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Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Gelmiş Geçmiş En Kötü Ev Arkadaşı 1. Sezon (1 Mart)

Şiddet eğilimli sahtekârlar. Soğukkanlı katiller. Bu gerçek öyküler hayal edemeyeceğiniz kadar korkunç birlikte yaşama deneyimlerinden bazılarını su yüzüne çıkarıyor.

Sonbahar Kızı (8 Mart)

Kalina Jędrusik, 1960’larda Polonya’da ününün zirvesinde olan bir oyuncudur. Ancak aşkına karşılık bulamayan yüksek rütbeli bir memur onun kariyerini baltalamaya çalışır.

Taylor Tomlinson: Look At You (8 Mart)

Ayrılıklar. Terapiler. Yeni bir saç stili. Önceki gösterisinden bu yana birçok şey yaşayan Taylor, akıl sağlığını bulma yolculuğunu aydınlatıcı bir komediye dönüştürüyor.

Kırık Kalpler İçin Astroloji Rehberi 2. Sezon (8 Mart)

Kalbi ve umudu kırılmış bekâr Alice, karizmatik bir astroloji gurusuyla arkadaş olduktan sonra ruh eşini bulmak için gökteki yıldızlardan medet umar.

Byron Baes 1. Sezon (9 Mart)

Avustralyalı fenomenler sıcak, güzel plajlara ve yaratıcı bir ortama sahip Byron Bay’e akın ediyor. Hayatla ve aşkla baş etmeye çalışan bu arkadaşları takip edin.

Andy Warhol Günlükleri 1. Sezon (9 Mart)

Andy Warhol 1968’de vurulduktan sonra hayatını ve duygularını günlüğüne kaydetmeye başladı. O günlükler ve bu dizi, onun kişiliğinin ardındaki sırları ortaya çıkarıyor.

Savaşın Gölgeleri (9 Mart)

Birçok Kopenhag sakininin kaderi, 2. Dünya Savaşı’nda bir bombalama görevinin yanlışlıkla çocuklarla dolu bir okulu hedef almasıyla kesişir. Gerçek olaylardan uyarlandı.

The Last Kingdom 5. Sezon (9 Mart)

Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, doğuştan gelen hakkını arar.

The Adam Project (11 Mart)

Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, kendi 12 yaşındaki hâliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.

Formula 1: Drive to Survive 4. Sezon (11 Mart)

Formula 1’in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor.

Tyler Henry ile Ölümden Sonra Yaşam 1. Sezon (11 Mart)

Bu samimi reality dizisinde ailesinin geçmişini araştıran kâhin medyum Tyler Henry öte dünyadan aldığı haberlerle insanların sorularına yanıt bulup yaralarını sarıyor.

Taboo 2. Sezon (11 Mart)

Maceracı James Keziah Delaney, 1812 Savaşı sırasında rahmetli babasının gemicilik imparatorluğunu yeniden inşa etmek için Londra’ya döner. Ancak hem hükümet hem de en büyük rakibi, ne pahasına olursa olsun onun mirasını istiyor.

Once Upon a Time: Happily Never After 1. Sezon (11 Mart)

Ayrılmak zorunda kalan iki sevgili, hiç kimsenin birbirine âşık olamadığı kasabalarının üzerindeki büyüyü bozmak için başka bir hayatta yeniden birleşmelidir.

Marilyn’in Gözleri (15 Mart)

Psikiyatri hastanesindeki yaratıcı bir çifti yemek bir araya getirir. Hayali bir restoranı gerçeğe dönüştürürken tedavinin tarifini de bulmaları gerekir.

Zenko Takımı 1. Sezon (15 Mart)

Ne kadar küçük olursa olsun iyilik iyiliktir! Niah, Ari, Ellie ve Jax adlı nazik çocuklar gizlice insanlara yardım ediyor ve kasabalarının sorunlarını çözüyor!

Kaçak Vegan: Şan Şöhret Şaibe (Mini Dizi) (16 Mart)

Köpeğinin ölümsüz olmasını sağlayabileceğini iddia eden esrarengiz bir adamla evlenen ünlü vegan restoran işletmecisinin hayatı kontrolden çıkar.

Kurtarma Köpeği Ruby (17 Mart)

Seçkin bir K-9 birimine katılmayı hayal eden bir eyalet polisi, kendi gibi mazlum olan zeki ama yaramaz barınak köpeği Ruby ile birlik olur. Gerçek bir öyküden uyarlandı.

Barbie Big City Big Dreams (18 Mart)

Barbie, Yaz Gösteri Sanatları programına katılmak için New York’a gider. Orada başka bir Barbie Roberts ile tanışır. Çabuk gelişen arkadaşlıklarına rağmen, ikisi Times Meydanı’ndaki Spotlight Solo için rekabet etmek zorunda kalır.

Düşeş (18 Mart)

Bir adam, bir milyarderin boş yazlık evine izinsiz girer. Ancak kibirli iş adamı ve genç eşi son anda planladıkları bir kaçamak için çıkagelince durum kontrolden çıkar.

Eternally Confused and Eager for Love 1.Sezon (18 Mart)

Edepsiz bir hayalî büyücü tarafından sıkça (yanlış) yönlendirilen 20’li yaşlardaki beceriksiz ve yalnız genç, kız arkadaş arayışında kendi yoluna taş koymamaya çalışır.

Human Resources 1. Sezon (18 Mart)

Big Mouth”tan uyarlanan dizide Aşk Böcekleri, Hormon Canavarları ve diğer tuhaf yaratıklar aşkla, iş yeri dramalarıyla ve insan danışanlarının ihtiyaçlarıyla uğraşıyor.

Biz Veda Etmeyiz (18 Mart)

Birbirine zıt yaşamları olan işkolik bir mimar ile tutkulu bir sanatçının nefes kesici Peru’da şans eseri tanışmaları, her ikisinin de hayata bakış açısı değiştirir.

Pasta mı? Değil mi? 1. Sezon (18 Mart)

Popüler bir espriden esinlenen bu akılalmaz yemek yarışmasında hünerli pasta sanatçıları el çantası, dikiş makinesi gibi nesnelerin ağız sulandıran taklitlerini yapıyor.

Kara Yengeç (18 Mart)

Kıyamet sonrası dünyada gönülsüz bir asker, savaşı sona erdirip kızını kurtarmak için, buz tutmuş bir denizi aşmalı ve çok gizli bir paketi yerine ulaştırmalıdır.

Cracow Monsters 1. Sezon (18 Mart)

Geçmişin etkisinden kurtulamayan genç bir kadın, doğaüstü olayları araştıran ve iblislerle savaşan gizemli bir profesör ve yetenekli öğrencilerden oluşan ekibe katılır.

Genç, Ünlü ve Afrikalı 1. Sezon (18 Mart)

Bu reality dizisi Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde hem çalışıp eğlenen hem de inişli çıkışlı ilişkiler yaşayan bir grup ünlü ve varlıklı yıldızı konu ediniyor.

Twenty Five Twenty One 1. Sezon (19 Mart)

Hayallerin ulaşılmaz göründüğü bir zamanda büyük tutkuların peşine düşen genç bir eskrimci, yaşamını yeniden kurmak isteyen çalışkan ve genç bir adamla tanışır.

Forecasting Love and Weather 1. Sezon (20 Mart)

Bir ulusal hava ajansında çalışan gayretli bir hava durumu sunucusu ile özgür ruhlu iş arkadaşı için aşk, bir açıp bir kapayan hava kadar kestirilmesi zor bir duygudur.

Riverdale 6. Sezon (21 Mart)

Cinsellik, romantizm, okul ve aile etrafındaki tehlikeli sularda yolunu bulmaya çalışan genç Archie ve dostları, Riverdale’de karanlık bir gizemin ortasına düşer.

Hazzın İlkeleri (Mini Dizi) (22 Mart)

Kadın hazzının karmaşık dünyasını ön plana çıkaran ve inatçı mitleri rafa kaldıran bu ufuk açıcı dizide seks, keyif ve modern bilim bir araya geliyor.

Aşkımın Sonbaharı (24 Mart)

Gelecek vadeden genç bir fotoğrafçı, hayat dolu bir kuaföre âşık olur. Ancak birlikte gelecek planları yaparlarken kaderin bir cilvesi her şeyi değiştirecektir.

Thirty-Nine 1. Sezon (24 Mart)

İyi günde de kötü günde de birbirlerine destek olan üç yakın arkadaş, 30’lu yaşlara veda etmek üzereyken hayatın, aşkın ve kayıpların getirdiklerine birlikte göğüs gerer.

Transformers: BotBotlar 1. Sezon (25 Mart)

Ne zaman ki alışveriş merkezinde ışıklar söner, BotBotlar oynamak için ortaya çıkar! Mağazalar kapanınca robota dönüşen, eğlence düşkünü nesnelerle tanışın.

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