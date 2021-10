Yazar-yönetmen Hwang Dong-hyuk‘un Kore hayatta kalma drama dizisi Squid Game,haftalardır Netflix’in ilk 10’una hakim oldu. Dizi piyasaya bomba gibi düştü ve her yerde popüler. Ancak ilk sezonunda sadece dokuz bölüm var. Bu yüzden insanlar, boşluğu doldurabilmek için yeni film ve dizi bakınıyor.

Squid Game sık sık 2000’lerin Battle Royale’i ve Bong Joon-ho‘nun Oscar ödüllü 2019 gerilim filmi Parasite gibi filmlerle karşı karşıya geldi. Ancak alışılmışın dışında olan en iyi filmleri ve TV şovlarını seçmek için koleksiyonlarımızın derinliklerine indik. Distopik dramalardan gergin bilimkurgu animelerine, Kore korku gerilim filmlerine ve doğaüstü “ölüm oyunu” gösterilerine kadar, Squid Game‘in bir sonraki sezonunu beklerken izleyeceğiniz en iyi 10 film ve TV şovu sizler için derledik.

Squid Game’in Yeni Sezonunu Beklerken İzleyebileceğiniz En İyi Dizi ve Filmler

%3

Bu Brezilya distopik gerilim dizisinin temeli; daha iyi bir yaşam şansı için kendilerini ölümcül tehlikeye atan çaresiz bir nüfusa odaklanan Squid Game’dekine benziyor. Nitekim belirsiz bir gelecekte geçen dünya, iki kısımdan oluşuyor. Anakaradan ayrılmış tenha bir adada ütopik konfor ve refah içinde yaşayan %3 olarak adlandırılanlar var. Ve şehirlerde sefalet içinde yaşayan diğerleri. %3’teki denemeler Squid Game’dekinden daha az ürkütücü olsa da; bu yetenek testleri, adaylar hayatta kalmaya çalıştıkça; ilk sezonun son bölümlerinde giderek daha fazla şiddeti açığa çıkarıyor.

Alice In Borderland

Alice in Borderland, dizinin hızlı yükselişinin ardından Squid Game hayranlarının bahsettiği ilk tavsiyelerden biriydi. Nitekim geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen Alice in Borderland; video oyunları ve bulmacalar konusunda usta olan 24 yaşındaki tembel Ryōhei Arisu (Kento Yamazaki) ile; en iyi arkadaşları Chōta (Yûki ​​Morinaga) ve Daikichi’nin (Keita Machida) hikayesini takip ediyor.

Sympathy for Mr. Vengeance

Squid Game benzeri dizi ve filmler listemize iddialı bir yapımla devam ediyoruz. 2000’lerin başında, yeni nesil Koreli film yapımcıları; dinamik görsel stilleri ve cesur hikaye anlatımlarıyla beğeni toplayan yaratıcı; ve bazen de şok edici tür filmleriyle dünya çapındaki festivallerde ve sanat evlerinde favoriler haline geldi. Bu arada Park Chan-wook bu dalganın bir parçasıydı. Ve şiddetli ve kışkırtıcı “intikam üçlemesi” ile ününü güvence altına aldı. Film, eski patronunun kızını; kız kardeşinin böbrek nakli için para toplamak amacıyla kaçıran işsiz bir adamın hikayesini anlatıyor. Ancak her hareketiyle daha da hüzünlü ve kanlı hale gelen bir trajedi döngüsü başlatıyor.

Snowpiercer

“Squid Game”in başarısı, Koreli yazar-yönetmen Bong Joon Ho’nun, alt sınıf dolandırıcılardan oluşan bir aileyi konu alanve Oscar ödüllü bir film olan “Parasite” ile; uluslararası bir başarı elde etmesinden sadece iki yıl sonra geldi. Ancak bu liste için en uygun Bong filmi; donmuş kıyamet sonrası bir manzarada hızlanan sosyal olarak katmanlara ayrılmış bir trende geçiyor. Henüz izlemediyseniz Snowpiercer’ı mutlaka izlemelisiniz.

Circle

Circle, bir çemberin içinde hapsolan bir grup insanın hikayesini konu ediyor. Birbirini tanımayan elli kişi, uyandıklarında kendilerini gizemli bir odanın içinde bulur. İnsanlar, her iki dakikada bir kişinin öldüğü bir çemberin içinde hareketsiz bir şekilde durmaktadır. Nitekim başlarda ölenlerin rastgele seçildiğini düşünseler de çok geçmeden insanlar kimin öldürüleceğine karar verme gücüne sahip olduklarını keşfediyor. Çemberdekiler, kimin ölmeyi hak ettiğine nasıl karar verecekler?

As The Gods Will

Squid Game’in pastel renkli ölüm oyunlarının ürkütücülüğüne uygun vahşi bir hayatta kalma gerilimi arıyorsanız; 2014’ün As The Gods Will’i tam size göre. Manga serisinin (Muneyuki Kaneshiro tarafından yazılan ve Akeji Fujimura tarafından çizilen) ilk yayına dayanan; Takashi Miike’nin As The Gods Will; günlük hayatdan sıkıldığını ifade eden başarısız bir öğrenci olan lise öğrencisi Shun Takahata’nın hikayesini konu alıyor. Fakat As The Gods Will, Squid Game’den daha açık bir şekilde doğaüstü.

The Platform

Squid Game’de olduğu gibi, bu ürkütücü, ağır alegorik İspanyol hicivindeki karakterler; cehennem gibi bir deney için gönüllü oluyor. Nitekim kısmen hapishane ve kısmen apartman kulesi olan bir tesiste yaşamayı kabul ediyorlar. Her gün, binanın ortasından yukarıdan aşağıya büyük bir yemek tabağı iniyor. Her sakinin mide bulandırıcı, korkunç bir çılgınlık içinde beslenmesi için sadece birkaç dakika bırakıyor. Bu arada açlıktan ölmeyen dipte yaşayanların daha yükseğe çıkma fırsatı oluyor.

Battle Royale

2000 yılından sonra Japonya’da, hükümetin gençlerin neden olduğu şiddet eylemlerinden dolayı onlara olan güvenini ve inancını kaybetmesiyle onlardan korkmasından ötürü “BR” (Batoru Rowaiaru) yasaları ortaya çıkarılmıştır. “Battle Royale” kanunlarına göre her yıl ülke içinden rastgele bir lise sınıfı seçiliyor ve bu sınıfın öğrencileri yerini yine hükümetten kimsenin bilmediği bir adaya götürülüyorlar.

Bu seneki “Battle Royale” için Nobu’nun sınıfı seçiliyor. Nobu ve arkadaşları hükûmet tarafından “Battle Royale” adasına kaçırılırlar. Adada onları öğretmenleri Takeshi karşılar ve oynayacakları oyunun kurallarını açıklar. Kurallar basit olsa da Nobu ve 41 arkadaşından sadece bir kişi adadan canlı olarak ayrılabilecektir. Bu arada hükümet tarafından gençlere içinde farklı silahlar ve yeterli miktarda yiyecek bulunan bir çanta veriliyor. Gençler, adadan canlı çıkabilmek için 3 gün içinde birbirlerini öldürmek zorunda bırakılıyor.

Cheap Thrills

Pat Healy, nitekim canı sıkılan zengin bir çiftin (David Koechner ve Sara Paxton tarafından canlandırılıyor) Craig ve arkadaşı Vince’i; (Ethan Embry) birbirine düşürdüğü bu yıpratıcı korku-komedide Craig adlı şanssız bir oto tamircisini oynuyor. Fakat alkol ve öfkeyle alevlenen bir gece ilerledikçe, iki arkadaş giderek daha aşağılayıcı; ve tehlikeli hale gelen gösterilerde birbirlerini geçmeye çalışırlar.

Darwin’s Game

İlk bakışta Darwin’s Game, birkaç önemli istisna dışında Alice’in Borderland’deki oyuna çok benziyor. Nitekim aynı adı taşıyan manga serisine dayanan anime; Darwin’s Game adlı gizemli bir mobil oyunu oynamak için bir arkadaşından gelen daveti kabul eden; 17 yaşındaki bir lise öğrencisi olan Kaname Sudou’yu konu alıyor. Kısa süre sonra ise kendini panda kostümü giymiş; “Mühür” olarak bilinen benzersiz doğaüstü yeteneklerine sahip; cinayete meyilli bir “oyuncu” ile acımasız bir ölüm kalım savaşının içinde buluyor.

Death Parade

Şimdiye kadar bu listede yer alan dizi ve filmler, ölüm kalım ve servet oyunlarına odaklanmış olsa da Death Parade; kaderleri için savaşan bir grup karaktere yer veriyor. Bu arada dizi, inanılmaz derecede büyük bir kulenin on beşinci katında “Ölüm Oyunları”nı yöneten gizemli bir barmen olan Decim’i konu alıyor. Squid Game hayranları mutlaka bu diziye göz atmalı.

Escape Room

Adam Robitel’in 2019 psikolojik korku filmi Escape Room, Squid Game’de yer alan oyunların ateşle deneme kararları ve hayatı tehdit eden riskleri ile büyülenen izleyiciler için mükemmel bir öneri. Nitekim film, bir üniversite öğrencisi, bir bakkal işçisi, bir borsacı, bir Irak Savaşı gazisi ve bir kaçış odası meraklısı olan; altı yabancıdan oluşan; ve her biri yepyeni bir sürükleyici kaçış için bir davetiye içeren bir yapboz kutusu alan altı yabancıyı konu alıyor.

I Saw The Devil

Squid Game’in 8. bölümünün sonunda, rekabetin arkasındaki gizemli “Ön Adam”, Lee Byung-hun tarafından oynanan Dedektif Hwang Jun-ho’nun uzun süredir kayıp olan kardeşi In-ho idi. Nitekim I Saw The Devil’da sergilediği performans ile Lee, Squid Game’deki rolünü andırıyor. Filmde Lee, nişanlısının ölümünden sorumlu seri katili arayan ve amansız bir insan avına çıkan gizli bir ajan rolü ile göz kamaştırıyor.

Kaiji

Nobuyuki Fukumoto’nun aynı adlı manga serisine dayanan Kaiji; Ultimate Survivor ile Kaiji: Against All Rules, gizemli bir şekilde eski bir arkadaşı tarafından kendisine bırakılan; 3 milyon yenlik bir borçtan sorumlu olan işsiz bir aylak olan Kaiji Itou’nun hikayesini anlatıyor. Bu arada borcunu ödemek için herhangi bir yolu olmayan Kaiji’ye, parayı geri kazanmak için lüks bir yolcu gemisinde; yasadışı bir kumar turnuvasına katılmak için gölgeli bir anlaşma teklifi geliyor. Ancak Kaiji oynamayı kabul edip gemiye bindikten sonra, yanlışlıkla içine düştüğü korkunç ölümlü koşulları fark ediyor.

Nerve

2016 tekno-gerilim filmi Nerve’nin oyunda yalnızca bir “oyunu” var. Nitekim oyuncular ilerledikçe çok daha tehlikeli hale gelen çevrimiçi aracılı bir dizi “Doğruluk mu Cesaret mi?” Film, arkadaşlarının ısrarı üzerine çevrimiçi gerçeklik oyunu “Nerve”i indiren çekingen bir lise son sınıf öğrencisi olan; Venus “Vee” Delmonico’yu (Emma Roberts) takip ediyor. Nitekim şehirde sayısız cesareti üstlenen Vee; oyunun birkaç turu boyunca ortağı olarak görev yapan bir oyuncu olan Ian (Dave Franco) ile tanışıyor. Squid Game’i andıran filme En İyi Hacker Filmleri listemizde de yer vermiştik.

Bkz: En İyi Hacker Filmleri – 2021

Would You Rather

David Guy Levy’nin 2012 korku gerilim filmi, “Would You Rather” oyununda yarışmak için malikanesinde düzenlenen; bir akşam yemeğine yedi yabancıyı davet eden; özellikle acımasız bir “hayırsever” olan Shepard Lambrick’in (Jeffrey Combs) entrikalarına odaklanıyor. Bu arada Squid Game hayranları bu filme bayılacak!

Cube

Farklı sosyal gruplardan, farklı yeteneklere ve eksiklere sahip bir grup insan kendilerini bir anda yokluğun ortasında; bir küpün içerisinde bulur. Fakat nasıl oraya geldikleri belli olmayan bu kişiler, durumu anlayabilmek için birbirlerini tanımak; ve birbirlerini anlamak zorundadırlar. Ayrıca bu küpün içerisinde, bir cevap aramak en az o cevabı bulmak kadar zordur. Çevrelerinde olup biten hiçbir şeyi anlamayan bu insanların başvurabilecekleri tek duygu ise korku duygusu olacaktır. Bu arada Squid Game’in ikinci sezonunu beklerken izleyebilirsiniz.

Bonus: Hunger Games

Squid Game benzeri filmler ve diziler listemize veda ederken; çok popüler Açlık Oyunları serisini de dahil etmek istedik. Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı “Açlık Oyunları” düzenlenmektedir.

Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar; ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı ‘yarışmacı’ bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.



Katniss’in 16 yaşındaki kız kardeşi Primrose; maden yataklarıyla ünlü eyaletin ‘kadın yarışmacısı’ olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur.

Ayrıca bkz: En İyi 22 Orijinal Netflix Dizisi – Bu Diziler Kaçmaz!