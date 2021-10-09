En İyi Hacker Filmleri – 2021

Yoğun istek üzerine en iyi hacker filmleri listesi yapmaya karar verdik. Seçtiğimiz siber güvenlik temalı filmlerin çoğu, bilgisayar korsanlığını temel alıyor. Listeyi elimizden geldiğince güncel tutacağız. Hadi gelin hacker filmleri listemize başlayalım. Bu arada siz de bir film önermek isterseniz, yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz: En İyi Yabancı Film İzleme Siteleri – 2021

Alphaville

Bilgisayar korsanı filmleri listemize bir klasik ile başlıyoruz. 1965 yapımı bu filmde, gizli bir ajan; kayıp bir kişiyi bulmak ve sonunda iktidardaki diktatör profesör Von Braun’u ve ayrıca onun duyarlı bilgisayar sistemi Alpha 60’ı durdurmak için fütüristik Alphaville şehrine doğru yola çıkar.

The Matrix

Hayatı sorgulatan hacker filmi Matrix, 1999’un ve tüm zamanların bir klasiği olarak en iyi hacker filmleri listemizde yer almayı başardı. Distopik bir gelecekte, insanlık bilmeden, vücutlarını bir enerji kaynağı olarak kullanırken insanların dikkatini dağıtmak için akıllı makineler tarafından yaratılan simüle edilmiş bir gerçeklik olan Matrix’in içinde sıkışıp kalır. Neo (Keanu Reeves) olarak bilinen bir bilgisayar programcısı/hacker, gerçeği keşfeder ve insanlığı özgürleştirmek için diğer isyancılarla güçlerini birleştirir. Matrix aynı zamanda Netflix hacker filmleri arasında da yer alıyor.

Pirates of Silicon Valley

Hacker konulu filmler listemizde bir klasik daha. Kişisel bilgisayarın gelişimi ve Apple Computer ile Microsoft arasındaki rekabet hakkındaki bu biyografik drama, 1971 – 1997 yıllarını kapsar. Bu arada Noah Wyle, Steve Jobs ve Anthony Michael Hall yıldızlarını Bill Gates olarak canlandırıyor.

V For Vendetta

Bir hacker filmi klasiği ile devam ediyoruz. Bu arada V, 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır.

Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.

NetForce

2005 yılında FBI’ın bir bölümü olan NetForce, Ağı terörizmden korumakla görevlidir. Bir tarayıcıdaki bir boşluk, birisinin internetin ve içerdiği tüm bilgilerin kontrolünü ele geçirmesine izin verir. NetForce komutanı, bir katilin izini sürdüğü için onu durdurmak zorundadır.

SilkRoad

2021 yapımı bu film, Tiller Russell tarafından yönetilen ve Ross Ulbricht tarafından 2011’in başlarında başlatılan anonim karanlık ağ pazarının hikayesidir. Ulbricht, İpek Yolu’nun bir FBI operasyonu tarafından kapatılmasından sonra ömür boyu hapse mahkum olur.

The Core

Dünyanın çeşitli yerlerinde sebebi açıklanamayan felaketler meydana gelmesi üzerine arkasındaki sırrı çözmek için bilim adamlarından olusan bir ekip kurulur. Yapılan araştırmalar sonucu hiçte iç açıcı değildir. Dünya merkezindeki çekirdeğin dönüşü durmuştur ve bir şeyler yapılmazsa yer yüzündeki her şey yok olacaktır.

KnowBe4: The Making Of A Unicorn

Bir Siber Güvenlik Hikayesi. CEO Stu Sjouwerman nasıl bir eğlence kültürü ve 1 milyar dolar değerinde bir şirket kurdu dersiniz ? Hacking Şefi Kevin Mitnick ile. Cybercrime Magazine tarafından hazırlanan 23 dakikalık belgesel son derece keyifli.

Unfriended: Dark Web

Hackerlık filmleri listemize son sürat devam ediyor. Bu filmde, bir genç gizemli bir dizüstü bilgisayar bulduktan sonra, birkaç arkadaşını çevrimiçi oyun oynamaya davet eder. Siber terörün hedefi olduklarında gece ölümcül bir hal alır.

Searching

16 yaşındaki kızı kaybolduğunda ve bir polis soruşturması sonuçsuz kaldığında bir adam çaresiz kalır. İpuçları bulmayı umarak dizüstü bilgisayarında arama yapar, fotoğraf ve videoları arar ve arkadaşlarıyla iletişim kurmaya başlar. 2018 yapımı bu hacker filmi son derece ilgi çekici.

Johnny English Strikes Again

Bir siber saldırı Britanya’nın tüm aktif gizli ajanlarının kimliğini ortaya çıkardıktan sonra, MI7 ajanı Johnny English, beyin korsanını bulmak için emekliliğinden çıkmak zorunda kalır. Hacker konulu filmler arasında popüler olan bu yapım, hoşunuza gidecek.

Hacked

İşini son teknoloji bir süper bilgisayara kaptırdıktan sonra, huysuz bir bilgisayar teknisyeni onun yerine geçecek kişiyi test etmeye karar verir. Bu arada, bir grup bilgisayar korsanı yeni teknolojiyi çalmak için binaya sızar. Hacked, ilgi çekici konusuyle en iyi hacker filmleri listemizde yer alıyor.

The Girl In The Spider’s Web

Bilgisayar korsanı Lisbeth Salander (aynı zamanda istismara uğrayan kadınların intikam meleğidir) ve gazeteci Mikael Blomkvist kendilerini bir casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış hükümet yetkilileri ağına yakalanmış bulurlar.

Enemies of the State

Bu Amerikan belgesel filmi, ABD hükümeti tarafından CIA’in görevi kötüye kullanma iddiasında bulunan gizli belgelere sahip olmakla hedeflenen Matt DeHart’ı konu alıyor. En iyi hacker konulu filmler arasında olan Devlet Düşmanları, 2020 yapım.

Who You Think I Am

50 yaşında boşanmış bir öğretmen (Juliette Binoche), genç ve güzel bir sarışının fotoğrafını kullanır. 20 yaşında bir kadının gölgesinde kaldıktan sonra 24 yaşındaki bir kadının sahte Facebook profilini oluşturur. En iyi hacker filmleri listemizde yer edinmeyi başaran bu film, dikkatinizi çekebilir.

The Great Hack

Belki de en iyi hacker filmi olabilecek nitelikte bu belgesel; Cambridge Analytica skandalını ve bundan etkilenen birkaç kişinin rolleri üzerinden inceliyor. Aynı zamanda etkileyici temasıyla, en iyi hacker filmleri listemizde yer almaya hak kazanıyor.

The Crash

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri’ni iflas etmekle tehdit eden bir siber saldırıyı engellemek için beyaz yakalı suçlulardan oluşan bir ekip kurar. Hackerlık filmleri listemizde favorilerimizden biri oldu.

The Circle

Mae (Emma Watson), Circle adlı bir teknoloji ve sosyal medya şirketinde rüya gibi bir iş bulur. Çok geçmeden, şeffaflığı yeni bir düzeye taşıyan bir deneye katılmak üzere kurucu (Tom Hanks) tarafından seçilir ve her şey bu noktada baş gösterir.

Kim Dotcom: Caught In The Web

Bu belgesel, kara para aklama, şantaj ve telif hakkı ihlali ile suçlanan süper bilgisayar korsanı, girişimci ve kötü şöhretli bir İnternet korsanı olan Megaupload kurucusu Kim Dotcom’un hikayesini anlatıyor.

Ghost in the Shell

En iyi hackerlık filmleri listemizde yer bulan Ghost in the Shell, dikkat çekici bir film. Major (Scarlett Johansson) korkunç bir kazadan kurtarılınca dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmak için bir asker olarak eğitime tabi olur. Kısa süre sonra hayatının gerçekten çalındığını keşfeder ve geçmişini kurtarmaya, bunu ona kimin yaptığını bulmaya ve başkalarına yapmadan önce onları durdurmaya karar verir.

The Fate of the Furious

Cipher (Charlize Theron) olarak bilinen bir siber terörist, Dom’u (Vin Diesel) onun için çalışmaya zorlar. Hackleyerek arabaların kontrolünü ele geçirir ve ortalığı kasıp kavurur. Bu hacker konulu film nefesinizi kesecek!

Open Windows

Genellikle yetişkin filmlerinde boy gösteren Sasha Grey’in, Açık Pencereler (Open Windows) filminin başrollerinde oynaması büyük yankı uyandırmıştı. Aynı zamanda Elijah Wood’un da kadroda yer aldığı Açık Pencereler oldukça etkileyici bir konuya sahip.

The Italian Job

Hacker filmleri listemizde bir klasik daha! Film, kendi alanında kariyer sahibi diye nitelendirilebilecek bir suçlu olan Charlie Croker’ın liderliğindeki bir soyguncu çetesini izleyiciyle buluşturuyor. Çete, Los Angeles tarihindeki en büyük trafik sıkışlığını yaratarak yapmayı planladıkları altın soygunu için zaman kazanmak ister. Nitekim hedefleri, trafik açılana dek ortadan kaybolmayı başarmaktır.

Zero Days

Alex Gibney’nin belgeseli, İran’ın nükleer programının önemli bir bölümünü sabote etmek için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından geliştirilen kötü niyetli bir bilgisayar solucanı olan Stuxnet’e veya “Olimpiyat Oyunları Operasyonu”na yeni bir soluk getiriyor.

Snowden

Joseph Gordon-Levitt, Oliver Stone’un istihbarat topluluğuyla hayal kırıklığına uğrayan ve gizli bilgileri sızdıran; hukuktan kaçan ve birçokları için bir kahraman haline gelen eski Ulusal Güvenlik Ajansı yüklenicisinin biyografisinde Edward J. Snowden olarak rol alıyor.

Citizenfour

NSA ve CIA’de çalıştığı dönemlerde edindiği çok gizli belgeleri basına sızdırdıktan sonra çok tartışılan ve bir daha ülkesine dönemeyen Amerikalı gazeteci Edward Snowden’ın, Citizen Four takma adıyla gazeteci Laura Poitras’la iletişime geçme ve Hong Kong’da kendisiyle yaptığı röportajlar, gerçek kamera kayıtlarıyla anlatılıyor.

Nerve

Arkadaşlar, popüler çevrimiçi oyun Nerve’ye katılması için lise son sınıf öğrencisine baskı yapar. Gizemli bir yabancıyla ortaklık yapan adrenalin yüklü rekabetin heyecanına kapılınca oyun uğursuz bir hal alır.

WarGames

En iyi hacker filmleri listemize, güzel bir film ile devam ediyoruz. Genç hacker David Lightman için basit bilgisayar sistemlerine erişmek çocuk oyuncağıdır. Özellikle de sevgilisi Jennifer’ı etkilemek için harekete geçtiği zamanlarda. Son olarak evdeki bilgisayarından okul bilgisayarına erişip Jennifer’ı etkilemiş, ancak bir süre sonra bundan sıkılmıştır. Şimdiki hedefi ise bir oyun yapımcısının sistemine sızmaktır. David bu esnada farkında olmadan kendini hükümetin WOPR adlı programının sunucusunda bulur.

Sneakers

Martin Bishop, güvenlik sistemlerini test eden bilgisayar uzmanlarından oluşan bir grubun lideridir. Hükümet yetkilileri ekipten gizli bir operasyonu yürütmelerini ister. Fakat onlar kabul etmeyince hükümet yetkilileri tarafından şantaja uğrarlar. Kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulan uzmanlar; yeryüzündeki tüm şifreleri çözecek bir programı ele geçirmiş olduklarını fark eder.

Blackhat

Bu film, global siber suç dünyasında geçen Hacker (Blackhat); izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının; üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar gitmelerini konu alıyor.

Ferris Bueller’s Day Off

En iyi bilgisayar korsanı filmleri arasında yer edinen bu film; Ferris Bueller adlı bir genci konu alıyor. Lise öğrencisi olan Ferris Bueller, okuldan bir günlüğüne kurtulmak ister. Güzel bir bahar günü okuldan kaçan Ferris ve arkadaşı Cameron; eğlenceli bir gün geçirmeye karar verirler. Ancak onların eğlence anlayışı, fazlasıyla tehlike içermektedir.

Mission Impossible

En iyi hacker filmleri listemizde yer alan ve 1960’ların çok popüler tv dizisinden uyarlanan filmde; CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri Ethan Hunt; Prag’da gerçekleştirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanınca kendini temize çıkarabilmek için oradan kaçar.

Hackers

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), ailesi maddi sıkıntılarla boğuşan bir gençtir. Sokaklardan gelen dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür.

Wikileaks: The Fifth Estate

Wikileaks’in ilk kurulduğu dönemi ve kurucuları Julian Assange ile Daniel Domscheit-Berg arasındaki ilişkiyi anlatan yapım; bir dönem tüm dünyayı sarsan bu önemli olayı tekrar gündeme taşıyor.

Bonus: Inception

Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız olan “Dom Cobb ” ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında; bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği; onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.

Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsata sahip olur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız ‘başlangıç’ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.

Ayrıca bkz: Gelmiş Geçmiş En İyi Fantastik Filmler 2021