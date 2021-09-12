En İyi Yabancı Film İzleme Siteleri – 2021

Canınız ne zaman isterse bir film açıp izleyebileceğiniz ve bunu yaparken de kolaylıkla gezinebileceğiniz bir sitesi mi arıyorsunuz ? İzlemek istediğiniz dizi ve filmlerin yüksek çözünürlüğü, altyazı özelliği ve kalitesiyle sizlere en iyi imkanı sunacak siteleri bulduk ve derledik.

1- Netflix

Dünyaca ünlü online dizi platformu Netflix, sayısız yerli ve yabancı dizi ve filmi bünyesinde barındırmaktadır. Standartlarının en iyisi olan bu uygulama belirli bir ücrete tabidir. Aylık minimum 29.90 TL’ye kullanıcılarına sınırsız erişim hakkı sağlayan Netflix ilk 1 ay ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Bu 1 aylık süreçte dilediğiniz gibi hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilir aylık süreniz dolmadan üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

2- Hdfilmcehennemi

Kategori bakımından oldukça zengin olan bu site birçok sitede yanınlanan filmlerin de altyazısında sık sık adı geçmektedir. Geçmiş veya güncel bütün filmleri ister sinema çekimi ister blu-ray sürümleriyle siteye yükleyen bu oldukça da kullanışlı ve pratiktir.

3- Film Modu

Film modu sitesi dikkat dağıtıcı unsurlara yer vermeden sade ve konforlu bir izleme keyfi sunuyor. Girişte izlemek istediğiniz dizi veya filmin orijinal mi altyazılı mı olduğunu üzerinde bulunan bayraklardan anlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında aradığınız filmlerin isterseniz önce fragmanını ardından da kendisini 1080p çözünürlükte takılmadan izleyebilirsiniz.

4- puhuTV

Üyelik oluşturarak bütün içeriklere kolaylıkla ulaşabileceğiniz dijital platform diğer siteler gibi ücretsiz film izleme fırsatı sunuyor. Ayrıca özel dizileri ve diğer içerikleriyle de izleyicilere kaliteli vakit imkanı sunuyor.

5- Youtube Premium

Dünyaca ünlü YouTube platformunun paralı uygulaması olan YouTube Premium, 2 ay ücretsiz dizi ve film izleme imkanı sunuyor. Henüz Türkiye’de beklediği ilgiyi göremesede Youtube’daki videoları çevrimdışı ve reklamsız olarak izleme imkanı sunan YouTube Premium’un üyelik fiyatı 16.99 TL ve aile üyelik paketi (5 kişilik) olarakta 25.99 TL olarak belirlendi.

6- 720p-İzle

Adı gibi kalitesi de 720p olan bu site basit bir arayüzle çok konuşulan filmleri altyazılı izleme imkanı sağlıyor.

Düşük internette bile donmadan film izleme özelliğinin yanısıra izleyicilerine tavsiyeler sunması ve IMDB’de yer alan hemen hemen bütün filmleri barındırması büyük kolaylık sağlıyor.

7- Fullhdfilmizlesene.net

Güncel ve ses getiren birçok filmi bulunduran bu site son derece basit kullanıcı arayüzüyle video oynatma seçenekleri oldukça çoktur. Sizi zorlayacak tek yanı ise altyazılı ve Türkçe dublajlı aynı filmi farklı olarak siteye yüklemesi ya da eklenilen filmlerin sadece tek bir kategoriye ait olmasıdır. Onun haricinde önerilen en iyi siyeler arasında yer almaktadır.

8- OSMC

İşlevsellik açısından Plex’e benzeyen fakat arayüz olarak daha basit bir arayüze sahip bir şey arıyorsanız, OSMC tam sizin için tasarlanmış bir sitedir.

Açık Kaynak Medya Merkezi (OSMC), TV alıcısını ve Wi-Fi adaptörünü desteklerken, temiz ve minimalist bir arayüz sunan da bir medya oynatıcısıdır.

9- Amazon Prime Video

Türkiye pazarına yeni giriş yapan bir diğer isimse Amazon Prime Video. Henüz yeni olduğu için rakiplerine kıyasla çok fazla içerik sunmasa da sundukları içerikler oldukça kaliteli. 7.90 TL değerindeki aylık ücreti son derece uygunken aynı zamanda üyelerine internet sitesinden yapılan alışverişler için ücretsiz kargo hizmeti de sunuyor.

10- Yabancidizi.pw

Kendini neşelendirmek ve eğlenmek istediğinizde yabancidizi.org’da bedava online yabancı film, yabancı dizi izlemeye başlayabilirsiniz. Yüksek kalitede full HD filmler, nefes kesen, fantastik, korku dolu veya çok gerçek bir dünyaya kendini kaptırmanı garanti veren bu uygulama tamamen ücretsiz olup diler iseniz üye olarak dilerseniz de üye girişi yapmadan kolaylıkla aradığınız dizi ve filmleri izleyebilirsiniz.