2021 Yılı En Çok İzlenen Filmler

2021 yılı film sektörü için biraz durağan geçti sebebi ise salgın hastalık olan Covid-19 . Lakin yasakların kalkması ile ilgi çekici ve aksiyon, korku, macera, fantastik dolu filmler çıktı. Bugün sizlere 2021 yılı içinde en çok izlenen filmlerinden bahsedeceğiz.

2021 yılında en çok izlenen ilk 5 film şu şekilde;

Hızlı ve Öfkeli 9: 959.547 kişi

Akif: 238.306 kişi

Shang-Chi ve On Halka: 223.053 kişi

Luka: 172.059 kişi

Gerçek Kahraman: 147.516 kişi

Hızlı ve Öfkeli 9

Her şey bitmişken Dom’un hayatı yeniden tehlike altına girer. Kötü kardeşi, eski düşmanı ile anlaşma yaparak Dom’a saldırır. Dom’un tek önceliği oğlu küçük Brian’ı korumaktır. Dom, ekibini toplar ve son bir savaşın içine girer.

Akif

İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal’i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir…

Shang-Chi ve On Halka

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi’nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir…

Luka

Denizin derinliklerinde ailesi ile birlikte yaşayan bir deniz canavarı olan Luca, yüzeyde ne olduğunu ya da ne olabileceğini nihayet merak ettiğinde hayatı sonsuza dek değişiyor. Alberto ise ona bu benliğini bulma, bugüne dek alışılmış düzen tarafından dar tutulmuş ufkunun sınırlarını genişletme yolculuğunda eşlik ediyor…

Gerçek Kahraman

Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Free Guy, hayata fazlaca pozitif bakan banka memuru Guy’ın, rutin bir şekilde gerçekleşen banka soygunlarından biri esnasında, bir açık dünya video oyununda NPC (Oyuncular tarafından oynanmayan karakter) olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Sanal dünya oyununda bir arka plan oyuncusu olduğunu keşfeden banka memuru Guy, kendi hikayesinin kahramanı olmaya ve hayatını yeniden yazmaya karar verir…

