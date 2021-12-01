Gece Uykunuzu Kaçıracak Cinli Filmler

Hayatta hepimizin bir korkusu vardır. Korku, diğer duygular gibi normal bir duygudur. Korku duygusunun insan vücuduna birçok faydası vardır. Genellikle korku filmleri birçok insan tarafından zevkle izleniyor. Ayrıca ülkemizde de korku filmleri genellikle cinli filmler olarak ele alınıyor.

Müslüman çoğunlukla olan bir ülke olduğumuz için bizi en çok korkutan senaryolar genellikle dinle alakalı konulardır. Özellikle görmediğimiz şeylerden daha çok korkarız. Cinli filmler, Türkiye korku filmlerinin temelini oluşturuyor. 2010 senesinde sonra daha fazla cinli filmler çekilmeye başladı. Gelin beraber uykumuzu kaçıracak cinli filmlere beraber bakalım.

Magi

Amerikalı gazeteci Olivia Watkins, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi Marla tarafından acil olarak İstanbul’a çağırılır ve Olivia’nın kardeşinin yanına vardığı o gece Marla esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeder. Bu olay gizemlerle örülü bir hikayenin başlaması anlamına gelmektedir.

Baskın: Karabasan

Baskın beş polisin gece devriyesi sırasında gelen yardım çağrısı üzerine destek için gittikleri terkedilmiş tarihi bir Osmanlı karakolunda başlarına gelenleri konu alıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nin “Midnight Madness” seçkisi kapsamında gerçekleştiren Baskın, Can Evrenol’un aynı adlı ödüllü kısa filminden uyarlandı.

Hüddam 2

Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli bir kız olan Fatma, öz yeğeni tarafından tecavüze uğrar. Fatma, yaşadığı bu korkunç olayın sonucunda hamile kalmıştır. Bu bebek, Fatma için büyük bir umut olur. Anne ve babasını henüz bebekken kaybeden ve bu zamana kadar yapayalnız olan Fatma için bu bebek, yalnızlığının artık sona ermesi demektir. Ancak Fatma’nın amcası Recep, bebeğin dünyaya gelmesini istememektedir ve bu yüzden Fatma’ya şiddet uygulayarak bebeğinin düşmesine neden olur. Büyük umutlarla doğmasını beklediği bebeğini kaybetmesinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Fatma, kendi ebesi olan Songül’den yardım ister. Fatma’ya yapılanlara kayıtsız kalmak istemeyen Songül, Hüddam daveti ile bir ritüel gerçekleştirerek bebeği geri getirir.

Sahipli

Yıllar sonra doğduğu köye doktor olarak geri dönen Büşra, en az kendisi kadar felaketler yaşamış öğretmen Selim ile geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkar. Selim ile Büşra birbirlerini tanıdıkça, hikayeye atılan düğüm de çözülmez hale gelecektir.

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Dabbe: Cin Çarpması

Evlilik hazırlıkları yapmakta olan Kübra, kına gecesinde cinlerin saldırısına uğrar ve bedeni tanımlanmayan varlıklar tarafından ele geçirilir. Başına gelen bu esrarengiz olay yaşadığı köy Kıbledere için yeni bir şey değildir. Bu gizemli köy geçmişte define arama olayları sırasında lanetli bir olay yaşamış ve bu lanet adeta üzerine yapışmıştır. Kübra’yı tedavi etmek için yola çıkan Ebru isimli bir psikiyatrist aynı zamanda Kübra’nın eski bir arkadaşıdır. Psikiyatrist Ebru, bu tür vakalarda halkın ilk olarak başvurduğu cin çıkaran hocalardan biriyle birlikte çalışacak; Cinci Faruk Akat olarak tanınan bu adamın cin çıkarma seansı sırasında genç kıza yaptıklarını kayıt altına alıp inceleyecektir. Böylece din ve bilimsel çözümler karşı karşıya gelir. Başlarda her şey yolunda gitse de köyün geçmişinde yaşanan olayların laneti herkesin yakasına yapışacaktır.

Diğerleri

Amerika İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışmaktadır. New Jersey’de hayatını devam ettirmekte olan Grave ise savaşta eşini kaybetmiştir. Çocuklarının güneşe karşı alerjisi olduğundan oldukça karanlık bir evde yaşamaktadırlar. Grace, onlardan yardım almak üzere malikanelerine gelen insanlara yardım edip onlara iş vermektedir. Grace’in kızı olan Anne ise, Victor isimli bir hayali arkadaşa sahiptir. Bir gün oluşan sis yüzünden evin dünyanın geriye kalanıyla olan irtibatı tamamen kesilir. Grace ve çocukları, bir türlü güvenemedikleri çalışanlarıyla beraber yalnız kalmışlardır.

Dabbe: Bir Cin Vakası

Ceyda T., yaşamını Ankara’da sürdüren sıradan bir annedir. Eşi Sinan ve kızları Burcu’ya fiziksel dünyada olmayan bir mahlukat musallat olur. Nereden çıktığı belli olmayan bu cin, bedensiz bir varlıktır ve aileye olan şiddetli saldırıları durmak bilmez. Ankara GATA Tıp Fakültesi’ne müracaat eden ailenin evlerine video kayıt sistemi kurularak, evin takip altına alınmasına karar verilir. Herkes ailenin aklını yitirdiğinden şüpheleniyorken kamera kayıtları gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

Siccin 5

Siccin 5, yıllar önce yapılan ayin sonrası hayatları kabusa dönen ailenin hikayesini anlatıyor. Hale, ailesiyle birlikte Nevşehir’deki tarihi bir evde yaşayan 12 yaşındaki genç bir kızdır. Değişik görünümü ve tuhaf davranışları sebebiyle insanlarla pek iletişim kuramayan Hale, yaşadığı eski ve ürkütücü evi de annesi, akli dengesi bozulmakta olan babaannesi ve halası Azra’yla paylaşmaktadır. Hale’nin babası daha o doğmadan ortadan kaybolmuş ve ondan bir daha hiç haber alınamamıştır. Ancak Hale’nin bir gece gördüğü korkunç kabus tüm dengeleri değiştirecektir.

Üç Harfliler: Adak

İki yakın arkadaş olan Salih ve Metin avlanmak için ormana gider. Ancak burada yaşanan bir kaza sonucu Salih tüfekle vurularak ağır bir şekilde yaralanır. Salih, artık beynine saplanan saçma taneleri ile yaşamak zorundadır. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan genç adamın iyileşmesi için hem maddi hem de manevi yardıma ihtiyacı vardır. Metin arkadaşının geçtiği bu zorlu dönemde ona her türlü desteği vereceğini söylese de işler öyle olmaz. Metin, sadece Salih’i bir başına bırakmakla kalmaz, kız arkadaşı Şermin’le de arasına girer. Eski nişanlısı Arzu’dan da ayrılan Metin bir süre sonra Şermin ile nişanlanır. Arzu olanlar karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi Salih ve annesi Türkan’ın ziyarete gider. Bu ziyaret, tekinsiz bir kadın olan Türkan’ı oğlunu bu hale getirenlerden intikam almak için harekete geçirir.

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