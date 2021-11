En İyi Gençlik Filmleri

Hepimizin hayatta en keyif aldığı dönemler, gençlik dönemlerdir. Birçok hata yaptığımız gençlik dönemi, hepimizin hayatında çok önemli yere sahiptir. Dostluklar, aşklar ve hatalar ile geçen günlerin tadını hala arıyoruz. Film izlemeyi seviyorsanız gençlik filmleri gördüğünüz zaman o eski günlere geri dönebiliyorsunuz.

Gençlik filmlerinde hem hüzün hem de özlem çekiyoruz. Eski anılarımız yeniden canlanıyor. Her zaman olmasa da, ara ara gençlik filmleri izlemek bizlere terapi gibi oluyor. Bu yazımızda sizlere en iyi gençlik filmlerini derledik. Gelin beraber bu listeye bakalım.

Mükemmel Uyum

Konuştuğu insanını sözlerini değil kendi içinden geçenleri dinleyen Beca, asi ruhlu bir kızdır. Yeni bir okula gittiğinde kendisini seslerini iyi zanneden kızların arasında bulur. Beca ise müzik grubunun dışarısında kalır ve onlarla yarışmaya başlar.

17 Yeniden

Bulunduğunu lisenin en havalı çocuklarından olan Mike, hem okulun basketbol takımında hem de son derece yakışıklıdır. İleride mükemmel bir hayat sürmesi beklenen Mike, kız arkadaşının hamile kalmasıyla tüm hayalleri suya düşer. Bir işe girer ve aile babası olmayı dener. Fakat işler istediği gibi olmaz. Karısı ile arası çok kötüdür ve çocuğu ondan nefret ediyordur. Mike, tüm bu olumsuzluklar ile mücadele ederken ona bir şans gelir. Bu şans Mike’ı tekrardan 17 yaşına döndürecektir.

Adı Çıkmış

Lisede kendi halinde bir öğrenci olan Olive hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu yayılır. Söylentilere göre Olive bekaretini kaybetmiştir. Olive bu durumun doğru olmadığını anlatmaya çırpınsa da, dedikodu gerçekten daha fazla sahicilik kazanır. Bütün hayatının mahvolduğunu düşünen Olive, bu dedikodu sayesinde bir anda okulun en gözde ve popüler kızına dönüştüğünü görür.

Hayatın Kıyısında

Violet Markey ve Theodore Finch’in hikayesini anlatıyor. Akıl hastalıkları ile mücadele eden ikili, birlikte kendi içlerindeki ve çevrelerindeki mucizeleri keşfediyor.

En İyi Netflix Gençlik Filmleri

Üvey Kız Kardeşler

Siyahilerden oluşan grubun lideri ve dans ekibinin kaptanı olan Jamilah, tüm hayatını planlı ve programlı bir şekilde devam ettirmektir. En büyük hayali ise Harvard Hukuk Fakültesini kazanmaktır. Her şey kontrolü altında gözükür; ta ki Sigma Beta Beta`dan parti kızları okulu rezil edinceye dek. Jamilah’dan kızlara yardım etmesi istenir. Ondan beklenen sadece kızlara step dansını öğretmek değil, turnuvaları da kazanmaktır.

Work It

Genç bir kız olan Quinn Ackerman, rüyalarını süsleyen üniversiteye gitmenin yolunu arar. Ancak onun üniversiteye kabul edilmesi, bir dans yarışmasında göstereceği performansa bağlıdır. Hayallerine kavuşmak için harekete geçen Quinn, yarışmada en büyük rakipleri ile boy ölçüşmek için bir grup dansçıyı toplar.

Hayatımın Kampı

Tam bir bela makinesi olan Will Hawkins, her türlü derde girmiş bir gençtir. Bu durumdan kurtulmak için Will’in önünde iki seçenek vardır. Ya ıslah evine ya da Hristiyan yaz kampına gidecektir. Kampa gitmeye karar veren Will ilk defa katıldığı bu ortama alışmaya çalışırken, defalarca kampa gelen genç bir kıza aşık olur.

Mükemmel Buluşma

Brooks, her şeyin en iyisini isteyen birisidir. Ancak istediklerini gerçekleştirmek için hiç parası yoktur. Para kazanmak için her şeyi yapmaya başlayan Brooks, genç bir kızla partiye gitmek için para alır. Sadece koruma olarak kızın yanında bulunan Brooks’un işleri son derece iyi gitmeye başlar. Kızın ona yakın olmasıyla beraber Brooks’un hayatı tamamen değişmeye başlar.

Ayrıca bkz: İzlenmesi Gereken Kore Filmleri 2021