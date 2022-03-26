En İyi Netflix Tarihi Savaş Filmleri

Tarihi savaş filmlerine bayılanlardansanız doğru yerdesiniz. Tarihin tozlu sayfalarını aralayan ve savaş sahnelerini iliklerinizde hissettiren en iyi Netflix tarihi savaş filmlerini sizler için listeledik. İşte Netflix’teki en iyi tarihi savaş filmleri…

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Soysuzlar Çetesi

Soysuzlar Çetesi’nde, Alman kuşatması altındaki Fransa her zamankinden zor günler geçirmektedir. Savaştan hasar gören sivillerden sadece biri olan Shosanna, ailesinin canice öldürülmesine tanık olmuştur. Bir şekilde bu can pazarından kurtulmayı başaran kadın Paris’e gidip burada yeni bir kimlikle, sıfırdan hayata başlar. Öte yandan Avrupa’nın farklı bir ülkesinde kendi askerlerini Nazilere karşı örgütleyen yahudi Teğmen Raine amacına ulaşmak için çeşitli planlar kurmaktadır. Shosanna, Teğmen Raine ve Alman aktrisin yolları, Shosanna’nın işlettiği bir sinema salonunda kesişecektir.

Vahşiler

1892 yılında Yüzbaşı Joseph Blocker, bizzat başkandan gelen bir emir alır. Ömrünün son günlerini yaşayan bir Cheyenne reisi Sarı Şahin ve ailesini New Mexico’dan diğer ırkdaşlarının yaşadığı Montana’ya dek götürmesi gerekmektedir. Blocker bu emri pek gönüllü olmasa da kabul etmek zorunda kalır. Bu yolculuk oldukça uzun ve tehlikeli geçecektir.

Çizgili Pijamalı Çocuk

Dünya Savaşı’nın kara günlerinde, arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun hikayesi. 8 yaşındaki Bruno ailesiyle Berlin’den ayrılır ve Polonya’da yaşamaya başlar. Babasının işi için taşındıkları bu yerde bir de arkadaş edinir. Arkadaşı tellerin arkasında kalan bir Yahudi’dir. Bruno’nun yaşadığı yer, 1.5 milyon Yahudi’nin öldürüldüğü Auschwitz toplama ve yoketme kampının bitişiğindedir. Oğlunun tellerin ardında yaşananlarla ilgili gerçeği öğreniceğinden kaygılanan Bruno’nun annesiyse oğlunu bu ’’arkadaş’’lıktan korumaya çalışır.

Piyanist

Polonya’lı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesine odaklanır. Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır.

Jadotville Kuşatması

Tarihi bir olayı konu alan film, 1961’de BM’nin, Komutan Pat Quilan komutasındaki İrlanda barış gücü askerlerini Kongo’daki Katanga’ya, Jadotville kasabasının sakinlerini korumak için göndermesi ile başlıyor. Bu arada BM danışmanı Dr. Conor Cruise O’Brien, Fransız ve Belçikalı paralı askerlere karşı Morthor Operasyonu adlı bir askeri saldırı başlatır. Kısa süre sonra paralı askerlerden bir misilleme saldırısı gelir ve Quilan ile adamları Katangalılar ve paralı askerlerin kuşatması altında kalırlar. İrlandalı askerlerin saldırıya direnmekten başka şansı yoktur ama ne kadar direnebilecekleri şüphelidir.

Beasts Of No Nation

Jane Eyre uyarlamasıyla uluslararası sinema arenasında parlayan ve True Detective diziyle de dikkatleri üzerine toplayan genç yönetmen Cary Fukunaga’nın Uzodinwa Iwala’nın aynı adlı eserinden beyazperdeye taşıdığı filmde, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu’nun öyküsü anlatılıyor.

12 Kahraman Haydut

Lee Marvin Nazilere karşı ölümcül bir görevi yerine getirmek için bir grup askeri komuta etmek için gönüllü olarak orduya katılan zor bir komutan ve Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, Trini Lopez, Telly Savalas, Donald Sutherland ve Clint Walker ise bu görevi başarıyla yerine getirirlerse özgürlüklerine kavuşacak 12 mahkumdur.

The King

Shakespeare’in oyunundan uyarlanan The King filminde Hal, dikbaşlı bir prenstir. Aynı zamanda İngiltere tahtının da varisidir. Ancak tahta ve ailesine sırtını dönmüş, sıradan halkın arasında yaşamını sürdürüyordur. Tiran bir kral olan babası öldüğünde ise Kral Henry V olarak tahta geçmek zorunda kalır. Şimdi, kaçtığı o hayatı sahiplenmek zorunda kalacaktır. Genç kralın sarayda olup bitenleri yeniden düzenlemesi, babasının ardında bıraktığı savaş ve kaosun altından kalkması gerekecektir. Ayrıca geçmişinde ona akıl hocalığı yapan ve şimdilerde alkolik bir şövalye olan John Falstaff ile geçmişi yeniden oraya dökülecektir.

First They Killed My Father

Loung Ung; Khmer Rouge Kamboçya’da gücü eline aldığında 5 yaşındadır. 70’lerde göçe zorlanmış orta sınıf bir ailenin çocuğu olan kızın hayatı, Khmer Rouge Kamboçya’yı işgal ettiğinde alt üst olur. Bu dönemde 4 yıl süren bir terör yönetimi ve soykırım sonunda 2 milyon insan ölür. Loung Ung ve ailesi konforlu evlerini ve hayatlarını bırakıp çalışma kampında yaşamaya zorlanırlar. Eski bir memur olan babası öldürüldüğünde ise küçük kız ailesiyle birlikte hayatta kalmaya çalışacaktır.

Fury

1945 yılının Nisan ayında İkinci Dünya Savaşı’nın son ayları. Avrupa Tiyatrosunda müttefikler son kozlarını oynarken, savaş ile yoğrulmuş ordu çavuşu Wardaddy (Brad Pitt), bir Sherman tankını yönetmektedir ve düşman hattı ardında ölümcül bir görev üstlenen beş kişilik bir ekibi vardır. Çok az sayıda ve yeterince silahı olmayan Wardaddy ve adamları, Nazi Almanya’sının kalbini vurmak için kahramanlıkları içerisinde tehlikeye atılmaktadır.

Direniş

Üç yahudi kardeş, Nazilerin kontrolü altındaki Polonya’dan kaçıp Beyaz Rusya civarında bir yerde Nazilere karşı savaşan Rus direnişçilerine katılıp, ormanın içinde bir köy inşa ederler. Bu sayede hem kendilerini hem de 1200 yahudinin hayatını kurtarırlar.

Savaş Atı

İngiltere kırsalı ve Avrupa’da geçen film, I. Dünya Savaşı sırasında Jeremy Irvine’ın canlandırdığı Albert’ın ve onun çok sevdiği atı Joey’in öyküsünü anlatıyor. Evcilleştirip eğittiği atının satılıp, savaşta sipere gönderilmesi iki dostu ayırsa da, yaşadıkları olaylar pek çok hayatı değiştirecek epik bir maceraya dönüşecektir. Arka planda savaşın olduğu bu dostluk öyküsü, aslında serüven dolu uzun bir yol filmi…

Outlaw King

Outlaw King, İngiltere kralı I. Edward’ın Orta Çağ İskoçyası’nı işgali sırasında Robert the Bruce’un verdiği mücadelenin ve fedakarlıklarının hikayesini anlatıyor. Robert, 1300’lü yılların başlarında İskoç bağımsızlığı için İngiltere’ye karşı onurlu bir savaş verir. Bu mücadelesinin sonunda da İskoçya Kralı olmaya hak kazanır. Ancak I. Robert’ın gözü tahtta ve altında değildir. Olabilecek ağır sonuçlarına rağmen Robert İskoç tacını giydikten sonra bir grup hırslı askeri toplayarak acımasız krala ve onun dengesiz oğlu olan Galler Prensi’ne karşı savaşmaya başlar.

Savaş Makinesi

Gözünü karartıp kendisini çılgın bir savaşın ortasına atan, doğuştan lider karakterli, kendine sonsuz güveni olan General Glen McMahon, başarılı, karizmatik, gelmiş geçmiş en uç savaş karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2009 yazında Irak’taki görevini tamamlayıp Afganistan’daki NATO güçlerine sanki bir rock yıldızı gibi katılan dört yıldızlı generalin tüm karizması bir gazetecinin sınır tanımayan yazısıyla yıkılır.

Harriet

Kölelik karşıtı eylemci olarak tanınan Harriet Tubman, Amerikan İç Savaşı sırasında verdiği büyük mücadelelerle tanınır. Köle olarak doğan ve yetişkinliği sırasında kaçarak başka bir yere taşınan Tubman, ailesini hiçbir zaman unutmamış ve onları da kurtarmak için evine geri dönerek özgürlük mücadelesi için çabalar.

Midway

Film, 7 Aralık 1941 sabahı gerçekleşen Pearl Harbor saldırısının, II. Dünya Savaşı’nın çehresini nasıl değiştirdiğini ve bu saldırı sonrasında Amerika’nın fiilen savaşa katılma hikayesini konu alıyor. Pearl Harbour saldırısının 7 ay ardından Pasifik Okyanus’unda gerçekleşen Midway Muharebesine odaklanan film hikayeyi Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleriile savaşan Amerikan askerlerinin gözünden anlatıyor.

Operation Finale

Film 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı adalet önüne çıkarılabilmesi için Eichmann’ın izini süren Mossad’ın İsrail casus grubunu temel alıyor. 1960’lı yıllarda Arjantin’de geçen hikayede, grubun liderliğini üstlenen Peter Malkin, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann’ı bulmak için sınırları zorluyor, tarihin kanayan yarası için adaleti sağlamaya çalışırken bir yandan da kendi acılarına rağmen objektif kalmaya çalışıyor.

Panipat

Film, Maratha ve Afganistan Kralı Ahmad Şah Abdali arasında 1761 Ocak 14 gerçekleşen Panipat üçlü savaşına dayanmaktadır. Panipat’ın üçüncü Savaşı, 14 Ocak 1761’de Panipat’ta, Maratha İmparatorluğu’nun Kuzey seferi gücü ile Afganistan Kralı Ahmad Shah Durrani’nin koalisyonu arasında Delhi’nin yaklaşık 60 mil (95.5 km) kuzeyinde gerçekleşti.

Şikago Yedilisi’nin Yargılanması

Gerçek hikayeden uyarlanan film, Martin Luther King Jr. ve Robert F. Kennedy suikastlarının ardından, Vietnam Savaşı’na ilişkin tartışmalar gölgesinde gerçekleştirilen 1968 Demokratik Ulusal Konferansı sırasında Chicago’da yaşanan protestolarda tutuklanan yedi kişinin yargılanmasını konu alıyor.

Zoraki Kral

Sağlam oyuncu kadrosunun sürüklediği filmin öyküsü, babası V. George’un ölümünün ardından, Frederick Arthur George’un ağabeyi Edward’ın Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtı Albert Frederick Arthur George’a devretmesiyle başlıyor. Fakat tahta oturan yeni kralın önemli bir engeli vardır. Halka hitabet etmekte sorunlar yaşayan kral çocukluğundan beri başına dert olan kekemeliğini yenmek zorundadır. Yeni kralın bu sorununu yenmesi ve onu kraliyet makamıne hazırlamak için Avustralyalı konuşma terapisti Lionel Logue devreye girer.

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