Asus Chromebook CM3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus, bu form faktörüyle ilgilenenlerin seçeneklerini birer birer artıran yeni bir Chrome OS tableti duyurdu. Yeni Asus Chromebook CM3, Lenovo Chromebook Duet’e rakip olarak geliyor, ancak daha iyi bir seçim mi dersiniz ?Gelin birlikte bir göz atalım.

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Asus Chromebook CM3

Asus Chromebook CM3, mat kaplamalı alüminyum bir yekpare gövdeye sahip. 7,9 mm kalınlığında ve şık bir görünüm veren leke tutmaz bir kapakla birlikte geliyor. Mineral Gri olarak adlandırılan tek bir renk çeşidi bulunuyor.

Asus’un Chrome OS tableti, 16:10 en boy oranına ve 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip 10.5 inç ekran sunuyor. Ekranın çevresinde pek çok tablet için alışılmadık olmayan kalın çerçeveler var.

Cihaz, MediaTek’in pratik olarak Helio P60T olan ancak giriş seviyesi Chromebook’lar için özel olarak tasarlanmış MT8183 işlemcisine sahip. Dört Cortex-A73 çekirdeği ve 2.0GHz’de saat hızına sahip dört Cortex-A53 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir işlemci diyebiliriz. Ayrıca 800MHz’de saat hızına sahip bir Arm Mali-G72 MP3 GPU ile destekleniyor.

İşlemci 4 GB RAM ile eşleştirildi ve 64 GB sürüm veya 128 GB sürüm arasında seçim yapabiliyorsunuz. Tıpkı Lenovo’nun kendi tableti gibi, bu da bir MicroSD kart yuvasına sahip değil, bu nedenle depolama alanını genişletemiyorsunuz.

Duet’in sahip olmadığı şey, bir ses girişi ve girişe sahip bir USI kalem diyebiliriz. Yuvaya takıldığında ekran kalemi otomatik olarak şarj oluyor ve Asus 15 saniyelik şarjın 45 dakikalık kullanım sağlayacağını söylüyor. Lenovo’nun USI Pen’inin ayrı olarak satın alınması gerekiyor ve çok daha kalın olmasına ve normal bir kalem gibi görünmesine rağmen 39 dolara mal oluyor. Ayrıca değiştirilebilir bir pil kullanıyor..

Asus Chromebook CM3, tabletin altındaki dört adet pogo pimi aracılığıyla bağlanan bir klavyeye sahip. Klavye ErgoLift tasarımına, 1,5 m tuş hareket mesafesine ve ekrana sahip. Çıkartılabilen stand kapağı, yatay moddayken 90 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Tableti portre modunda desteklemek için de kullanılabiliyor.

Tabletin arka tarafında 8MP kamera bulunurken ön kamerada 2MP sensör bulunuyor. Asus, tablete tek bir şarjla 12 saate kadar dayanması gerektiğini söylediği 27Whr’lik bir pil yerleştirdi. Kutuya 45W şarj cihazı dahil. Tablette çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2 ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihazın fiyatı 350 ile 370 dolar arasında depolama seçeneğine göre farklılık gösteriyor.